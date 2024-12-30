العيسوي: القيادة الهاشمية بنت أردن العدل والحرية وصنعت تاريخ مجد بمواقفها العروبية والإنسانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن القيادة الهاشمية بنت أردن العدل والحرية والعز والكرامة، وصنعت تاريخ مجد، بمواقفها العروبية والإنسانية المشرفة والشجاعة.وأضاف العيسوي أن نهج جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته الاستشرافية الشاملة، تمضي بالأردن نحو مستقبل أفضل وأقوى لأبنائه وأمته.وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ماضٍ في مسيرته التحديثية والتطويرية، ثابت على مواقفه العروبية والإسلامية، مدافعاً عن قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والمحافظ على أمانة الوصاية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحة.جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وفدا نسائيا من المتقاعدات العسكريات ونشميات لواء الجامعة، ووفدا من أبناء منطقة النزهة في محافظة إربد، في لقاءين منفصلين.

من جهتهم، عبر المتحدثون عن اعتزازهم وفخرهم، بقيادتهم الهاشمية، التي جعلت من الأردن نموذجا للوحدة والعزة، مثمنين جهود جلالة الملك، الذي يقود مسيرة التطوير والانجاز لأردن التنمية والريادة.

وثمنوا مواقف الأردن وجهود جلالة الملك البطولية والمشرفة لمساندة الأشقاء العرب والدفاع عن قضاياهم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي طالما كانت محط اهتمام ملوك الهاشميين.

وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك والتفافهم حوله، داعمين لجميع مواقفه وحريصين على بناء أردن العز والكرامة، مستلهمين من جلالته الإصرار والعزيمة.