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شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة أريحا والأغوار

12/30/2024 8:09:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) اريحا / PNN - تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر وذلك يوم الثلاثاء الموافق
31/12/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:

منطقة العوجا كاملة

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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