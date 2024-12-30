شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة أريحا والأغوار

(MENAFN
- Palestine News Network
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اريحا / PNN - تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر وذلك يوم الثلاثاء الموافق
31/12/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:
منطقة العوجا كاملة
تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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