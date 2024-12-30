السفير أبو الرب يبحث التعاون المشترك مع قائد كلية أحمد بن محمد العسكرية

MENAFN - Palestine News ) الدوحة / PNN - بحث سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر فايز أبو الرب، مع قائد كلية أحمد بن محمد العسكرية، العميد الركن علي محمد الفضالة، سبل التعاون المشترك، بحضور عميد الشؤون الأكاديمية الدكتور خالد بن ناصر الخاطر، وأحمد مصطفى من سفارة دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها السفير أبو الرب إلى مقر الكلية في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الكلية ودولة فلسطين في المجالات الأكاديمية والتدريبية المرتبطة بالعلوم الأمنية. وأكد السفير أبو الرب، أهمية هذه الشراكة في دعم الكفاءات الفلسطينية وتطوير القدرات البشرية، مشيرا إلى تطلع دولة فلسطين إلى الاستفادة من الخبرات القطرية الرائدة في التعليم والتدريب في هذا المجال.

وأعرب عن شكره العميق لدولة قطر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل، معتبرا أن هذا اللقاء يمثل محطة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأطلع أبو الرب، العميد الركن الفضالة على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وما يرافقه من عمليات قتل وتدمير ممنهج للمرافق والبنية التحتية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وشدد على أهمية التضامن العربي والدولي لدعم صمود الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة.

من جانبه، ثمّن الفضالة زيارة السفير أبو الرب، مؤكدا حرص كلية أحمد بن محمد العسكرية على تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الفلسطينية، وتقديم الدعم الذي يسهم في تطوير الكوادر الأمنية والأكاديمية.

كما استعرض الدور المحوري للكلية في إعداد الكوادر العسكرية وتأهيلها، من خلال برامج تعليمية وتدريبية متقدمة تهدف إلى تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين قطر وفلسطين، التي تشهد تعاونًا مستمرًا في شتى المجالات، بما يعزّز المصالح المشتركة ويدعم القضايا ذات الأولوية، إلى جانب سعي السفارة إلى التواصل مع الجهات القطرية كافة، إذ يساهم ذلك في تعزيز العلاقات الثنائية.