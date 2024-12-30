السفير أبو الرب يبحث التعاون المشترك مع قائد كلية أحمد بن محمد العسكرية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الدوحة / PNN - بحث سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر فايز أبو الرب، مع قائد كلية أحمد بن محمد العسكرية، العميد الركن علي محمد الفضالة، سبل التعاون المشترك، بحضور عميد الشؤون الأكاديمية الدكتور خالد بن ناصر الخاطر، وأحمد مصطفى من سفارة دولة فلسطين.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها السفير أبو الرب إلى مقر الكلية في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الكلية ودولة فلسطين في المجالات الأكاديمية والتدريبية المرتبطة بالعلوم الأمنية. وأكد السفير أبو الرب، أهمية هذه الشراكة في دعم الكفاءات الفلسطينية وتطوير القدرات البشرية، مشيرا إلى تطلع دولة فلسطين إلى الاستفادة من الخبرات القطرية الرائدة في التعليم والتدريب في هذا المجال.
وأعرب عن شكره العميق لدولة قطر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل، معتبرا أن هذا اللقاء يمثل محطة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وأطلع أبو الرب، العميد الركن الفضالة على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وما يرافقه من عمليات قتل وتدمير ممنهج للمرافق والبنية التحتية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وشدد على أهمية التضامن العربي والدولي لدعم صمود الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة.
من جانبه، ثمّن الفضالة زيارة السفير أبو الرب، مؤكدا حرص كلية أحمد بن محمد العسكرية على تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الفلسطينية، وتقديم الدعم الذي يسهم في تطوير الكوادر الأمنية والأكاديمية.
كما استعرض الدور المحوري للكلية في إعداد الكوادر العسكرية وتأهيلها، من خلال برامج تعليمية وتدريبية متقدمة تهدف إلى تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين قطر وفلسطين، التي تشهد تعاونًا مستمرًا في شتى المجالات، بما يعزّز المصالح المشتركة ويدعم القضايا ذات الأولوية، إلى جانب سعي السفارة إلى التواصل مع الجهات القطرية كافة، إذ يساهم ذلك في تعزيز العلاقات الثنائية.
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