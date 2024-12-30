الصحة العالمية تحذر من انهيار الجهاز الصحي بعد استشهاد 1060 من الكادر الطبي بقطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، من انهيار النظام الصحي بقطاع غزة في ظل تصاعد التهديدات التي تواجهه بسبب الضربات الإسرائيلية، داعية بالوقت نفسه لضرورة وقف استهداف الاحتلال للمستشفيات.

وصرح مدير الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، بأن النظام الصحي بقطاع غزة تحت تهديد شديد، مستنكرا لجريمة استهداف المستشفيات، والتي كان آخرها حرق كمال عدوان شمال القطاع المحاصر، وإخراجها عن الخدمة، عقب اعتقال 450 شخصا من الكوادر الطبية على رأسهم مدير المستشفى د. حسام أبو صفية، بالإضافة إلى استهداف مستشفيي الوفاء، والأهلي "المعمداني" بمدينة غزة.

وتابع غيبرييسوس: "الناس في غزة يحتاجون إلى الحصول على الرعاية الصحية، والعاملون في المجال الإنساني يحتاجون إلى الحصول على المساعدة الصحية".

وأكد مدير المنظمة العالمية أن مستشفيي الأهلي "المعمداني"، والوفاء في مدينة غزة تعرضا لهجمات مباشرة من الجيش الإسرائيلي، ما أدى لتضررهما.

والأحد، استهدفت مدفعية الاحتلال الطابق العلوي لمبنى الأشعة في مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" بمدينة غزة مما ألحق أضراراً كبيرة.

كما استهدف طيران الاحتلال المسيّر الطابق العلوي من مستشفى الوفاء بمنطقة أبو خضرة غرب مدينة غزة، ظهر الأحد، ما أدى استشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين.

ولفت مدير الصحة العالمية إلى أن المنظمة سلمت إمدادات طبية أساسية تشمل الغذاء والماء إلى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة المحاصر.

وأشار إلى أنه تم نقل 10 مرضى في حالة حرجة إلى مستشفى الشفاء، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مرضى أثناء نقلهم، داعيا سلطات الاحتلال إلى ضمان احترام احتياجاتهم وحقوقهم الصحية.

وكانت منظمات أممية قد حذرت من أن حجم الامدادات الطبية التي تدخل غزة غير كافية لاستدامة الاستجابة الصحية، وأن جميع عمليات الإجلاء الطبي خارج غزة ما تزال متوقفة، فيما ينتظر مئات الآلاف حقهم بالعلاج بالخارج.

وطالب غيبرييسوس بضرورة الإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، الذي لا يعرف مكان وجوده، وما يزال مصيره مجهولا حتى الآن.

وبحسب آخر معطيات وزارة الصحة، فإن 1060 شخصا من الكادر الطبي في القطاع استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما اعتقل وأصيب المئات، ودمر نحو 130 سيارة إسعاف.

وتعرضت مستشفيات قطاع غزة، وخاصة الشمال المحاصر للاستهداف والقصف والمداهمة من جيش الاحتلال أكثر من مرة، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبالرغم من ذلك فإنها تكافح لتقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين، إلا أن نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية يحول دون ذلك في كثير من الأوقات.

وخلال الحرب الحالية، وضعت سلطات الاحتلال مستشفيات قطاع غزة ضمن قائمة أهدافها العسكرية بادعاءات وافتراءات بـ "استخدامها من فصائل المقاومة"، لكنها لم تقدم أدلة ملموسة، في حين دحضت ذلك تقارير وتحقيقات صحفية دولية.