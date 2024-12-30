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بايدن يعلن التاسع من يناير يوم حداد وطني على جيمي كارتر

12/30/2024 7:08:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن، أصدر مرسوما حدّد بموجبه التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل يوم حداد وطني تكريما للرئيس الأسبق جيمي كارتر الذي توفي الأحد عن مئة عام.
وقال بايدن في المرسوم الذي نشرته الرئاسة على موقعها الإلكتروني: ((أدعو الشعب الأميركي للتجمّع في هذا اليوم في أماكن العبادة الخاصة بهم لتكريم ذكرى الرئيس جيمس إيرل كارتر الابن))، مضيفا ((أدعو شعوب العالم الذين يشاركوننا حزننا للانضمام إلينا)) في تكريم ذكرى الرئيس الـ39 للولايات المتحدة.

الشرق الأوسط

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