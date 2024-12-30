الملكة رانيا: نستقبل عاماً جديداً بأمل السلام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله، عبر حسابها في إنستغرام، صورة عائلية.
وأرفقت الملكة مع المنشور رسالة مع قرب حلول العام الجديد 2025 جاء فيها: "نستقبل عاماً جديداً على أمل أن تُضيء أيامه القلوب بالسلام".
يشار الى أن هذه الصورة التقطت في احتفالات الأردن باليوبيل الفضي وتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.
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