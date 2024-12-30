روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا في محصول الأرز

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في وزارة الزراعة الروسية للصحفيين، بأن الروس في عام 2024 حطموا الرقم القياسي لمحصول الأرز الذي سبقه.وأشار المصدر إلى أن المحصول زاد بنسبة 17% إلى أكثر من 1.2 مليون طن.وأضاف: "في عام 2024، قام المزارعون الروس بتحديث الرقم القياسي في حصاد الأرز، وبحسب البيانات الأولية، بلغ المحصول أكثر من 1.2 مليون طن، وهو ما يزيد بنسبة 17% عن العام الماضي".



وجرت الإشارة إلى أن الأرز القياسي هذا العام، سمح بالحفاظ على أسعار الجملة في البلاد عند مستوى 2022.



ونقل تقرير للوزارة عن إيغور لوباتش رئيس مجلس إدارة الرابطة الوطنية للاتحاد الوطني للأرز في روسيا، أنه توجد خطط لزيادة مساحة حقول الأرز إلى 275 ألف هكتار خلال السنوات الخمس المقبلة.



وأكدت الوزارة أنه بحلول عام 2030 من المخطط حصاد نحو 2 مليون طن من الأرز سنويا.



ويتم إنتاج ما يقرب من ثلثي الأرز في إقليم كراسنودار، حيث تم حصاد 829 ألف طن في عام 2024. يزرع الأرز أيضا في جمهورية داغستان ومقاطعة روستوف وجمهورية الشيشان وإقليم بريمورسكي.



في المجموع، تحتل محاصيل الأرز في روسيا حوالي 207 ألف هكتار من الأراضي.

RT