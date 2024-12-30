Monday, 30 December 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا في محصول الأرز

12/30/2024 6:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في وزارة الزراعة الروسية للصحفيين، بأن المزارعين الروس في عام 2024 حطموا الرقم القياسي لمحصول الأرز الذي سبقه.
وأشار المصدر إلى أن المحصول زاد بنسبة 17% إلى أكثر من 1.2 مليون طن.
وأضاف: "في عام 2024، قام المزارعون الروس بتحديث الرقم القياسي في حصاد الأرز، وبحسب البيانات الأولية، بلغ المحصول أكثر من 1.2 مليون طن، وهو ما يزيد بنسبة 17% عن العام الماضي".


وجرت الإشارة إلى أن محصول الأرز القياسي هذا العام، سمح بالحفاظ على أسعار الجملة في البلاد عند مستوى 2022.


ونقل تقرير للوزارة عن إيغور لوباتش رئيس مجلس إدارة الرابطة الوطنية للاتحاد الوطني للأرز في روسيا، أنه توجد خطط لزيادة مساحة حقول الأرز إلى 275 ألف هكتار خلال السنوات الخمس المقبلة.


وأكدت الوزارة أنه بحلول عام 2030 من المخطط حصاد نحو 2 مليون طن من الأرز سنويا.


ويتم إنتاج ما يقرب من ثلثي الأرز في إقليم كراسنودار، حيث تم حصاد 829 ألف طن في عام 2024. يزرع الأرز أيضا في جمهورية داغستان ومقاطعة روستوف وجمهورية الشيشان وإقليم بريمورسكي.


في المجموع، تحتل محاصيل الأرز في روسيا حوالي 207 ألف هكتار من الأراضي.

RT

MENAFN30122024000208011052ID1109041452

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث