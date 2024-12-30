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الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق - تحذيرات

12/30/2024 6:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان اخر الصور الملتقطة بواسطة رادار الطقس في ادارة الارصاد الجوية تشير الى هطول زخات المطر حاليا في اجزاء متفرقة من مناطق الوسط والمناطق الشرقية وشمال محافظة الكرك.

وحذرت الأرصاد من شدة البرودة وخطر التعرض للبرد القارس، خاصة في المناطق الجبلية، ونوهت بتجنب المناطق المعرضة لجريان السيول وارتفاع منسوب المياه.

إضافة إلى ضرورة القيادة بحذر على الطرق المبتلة والمنزلقة، وأخذ الحيطة من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب.
ودعت إدارة الأرصاد الجوية الجميع إلى متابعة التحديثات الجوية المستمرة والالتزام بالإرشادات حفاظاً على السلامة.

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