الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت ادارة الارصاد الجوية ان اخر الصور الملتقطة بواسطة رادار الطقس في ادارة الارصاد الجوية تشير الى هطول زخات المطر حاليا في اجزاء متفرقة من مناطق الوسط والمناطق الشرقية وشمال محافظة الكرك.
وحذرت الأرصاد من شدة البرودة وخطر التعرض للبرد القارس، خاصة في المناطق الجبلية، ونوهت بتجنب المناطق المعرضة لجريان السيول وارتفاع منسوب المياه.
إضافة إلى ضرورة القيادة بحذر على الطرق المبتلة والمنزلقة، وأخذ الحيطة من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب.
ودعت إدارة الأرصاد الجوية الجميع إلى متابعة التحديثات الجوية المستمرة والالتزام بالإرشادات حفاظاً على السلامة.
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