اختبار حساسية الجلد.. احذر المخاطر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختبار حساسية الجلد من الإجراءات الضرورية قبل أي إجراء دوائي وذلك لتجنب التعرض لأي مخاطر صحية ويفضل أن تتم تحت إشراف طبي متخصص لسرعة العلاج فور ظهور أي مضاعفات.



ما هو اختبار حساسية الجلد؟

اختبار حساسية الجلد هو إجراء طبي بسيط وفعال يساعد في تحديد المواد التي تسبب ردود فعل تحسسية لدى الشخص مثل حبوب اللقاح، الغبار، وبر الحيوانات، أو حتى بعض الأطعمة والأدوية.



أسباب إجراء اختبار حساسية الجلد

عادة ما يتم إجراء اختبار حساسية الجلد للعديد من الأسباب من بينها:

- تحديد المادة المسببة للحساسية بدقة.

- وضع خطة علاجية مناسبة بعد اكتشاف السبب لتجنب التعرض للمادة المسببة.

- تحديد مدى شدة رد الفعل التحسسي.



أنواع اختبارات حساسية الجلد

هناك العديد من أنواع اختبار حساسية الجلد من بينها:

1- اختبار وخز الجلد

تتم هذه الطريقة من خلال وضع قطرات صغيرة من المواد المسببة للحساسية المشتبه بها على سطح الجلد، ثم يتم وخز الجلد بإبرة صغيرة في كل نقطة، وفي حالة إصابة الشخص بحساسية تجاه مادة معينة، ستظهر عدة أعراض مثل الاحمرار والتورم والحكة في مكان الوخز خلال 15-20 دقيقة.

2- اختبار الرقعة

يعرف اختبار الرقعة بأنه الأشهر على الإطلاق حيث يتم من خلال وضع رقائق صغيرة تحتوي على المواد المسببة للحساسية على الجلد لمدة 48 ساعة، وفي حالة الإصابة بالحساسية سوف يعاني الشخص من الاحمرار والحكة والتورم موضع الرقعة.

3- اختبار الدم

يعتبر اختبار الدم أحد الاختبارات التي تعطي نتائج دقيقة حيث يتم سحب عينة من الدم وفحصها لوجود أجسام مضادة معينة مرتبطة بالحساسية.



متى يجب إجراء اختبار حساسية الجلد؟

عادة ما يتم إجراء اختبار حساسية الجلد في هذه الحالات:

- ظهور أعراض حساسية متكررة مثل العطس، سيلان الأنف، الحكة، الطفح الجلدي، صعوبة التنفس.

- الشك في وجود حساسية تجاه مادة معينة.

- قبل البدء في علاج جديد قد يسبب الحساسية.



مخاطر اختبار حساسية الجلد

يجب الانتباه جيدًا عند إجراء اختبار حساسية الجلد وذلك لتجنب أي مخاطر صحية مزعجة مثل:

- حدوث تفاعل تحسسي شديد وخطير، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة.

- انخفاض حاد في ضغط الدم.

- عدم القدرة على التنفس.

- الشعور بالألم في مناطق متفرقة بالجسم.

- تورم في الحلق.

- التهاب الجلد في مكان الوخز.

- ظهور نتائج عكسية وبالتالي عدم اكتشاف الحساسية

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