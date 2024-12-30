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ارتفاع عدد شهداء الصقيع في قطاع غزة إلى 7

12/30/2024 6:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء بسبب البرد القارص وموجات الصقيع بين النازحين الذين دمّر الاحتلال منازلهم إلى 7 شهداء ، مؤكدا أن العدد مُرشح للزيادة بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها النازحون منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على القطاع منذ قرابة 15 شهراً.
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي، من خطورة المُنخفضات الجوية وفصل الشتاء وموجات الصقيع بالتزامن مع الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل والإبادة وتدمير المنازل والقطاعات الحيوية مرات عديدة.
وقال إنه من المتوقع أن تستمر كميات غزيرة من الأمطار في الهطول، واستمرار موجات الصقيع وبرودة الشتاء في الأيام المقبلة، ما يُشكّل تهديداً حقيقياً على حياة النازحين الذين يعيشون معاناة مأساوية نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم وهدم منازلهم وأحيائهم السكنية، حيث أرغمهم الاحتلال على النزوح إلى خيام مهترئة لا تقي من برودة الشتاء ولا من موجات الصقيع القاسية.
ودان الإعلامي الحكومي، الممارسات الإجرامية التي طالت المدنيين الأبرياء ودفعتهم إلى هذه المعاناة المستمرة، ما أوصل الشعب الفلسطيني إلى هذه الدرجة القاسية من المعاناة.
ودعا كل العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال غير الإنسانية محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بضرورة التدخل العاجل والتَّحرك الفوري وممارسة دور فعلي للضغط على الاحتلال من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف تداعياتها الخطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة.
بترا









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