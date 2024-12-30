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مركز الزلازل: هزة أرضية في البحر الميت

12/30/2024 6:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -قال مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان إن المركز سجل هزة ارضية شمال غرب البحر الميت (الكرامة) .

واشار سويدان ان الهزة قوتها 3.3 ، سجلت تحديدا الاثنين الساعة 13:30 بتوقيت الاردن .

ولفت سويدان انه لم يبلغ انه شعر بها احد .

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