التعليم العالي: تقديم 81680 طلباً للاستفادة من المنح والقروض

MENAFN - Amman Net) بلغ العدد الإجمالي للطلبات المقدمة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية التي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي في الوزارة للعام الجامعي الحالي 2024-2025، نحو 81680 طلباً منهم 75151 طلبا مستوفية للشروط.

وقال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إنّه تم تجميد 6529 طلبا نتيجةً للإخلال بأحد الشروط المنصوص عليها في نظام صندوق دعم الطالب الجامعي.

وتوزعت الطلبات ما بين 1386 طالباً وطالبة حصلوا سابقاً على منح كاملة، و290 طالباً وطالبة حصلوا سابقاً على منح جزئية، و21 طالباً وطالبة حصلوا على عقوبة تأديبية، إنذار فما فوق، و 3510 طالباً وطالبة معدلاتهم التراكمية أقل من الحد الأدنى المطلوب، و 51 طالباً وطالبة غير مستوفيين لشروط الصناديق بسبب معدل الامتحان الشامل، و6 طلاب وطالبات لكونهم منسحب أو خريج أو منقطع عن الدراسة أو طلبة دراسات عليا، و761 طالباً وطالبة لم ترد بياناتهم من الجامعة/الكلية المذكورة في طلباتهم، و52 طالباً وطالبة جمدت طلباتهم لعدم ورود بيانات الثانوية العامة بشكل صحيح، و452 طالباً وطالبة يدرسون على النظام الموازي.

وأضاف بأن مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي أعلنت الخميس الماضي، البيانات والمعلومات للطلبة المتقدمين بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025، وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية، إضافةً إلى النقاط المحتسبة لكل منهم، وذلك وفقاً لمعايير الاستفادة من المنح والقروض التي يُعلن عنها وتُنفذ من خلال وزارة التعليم العالي للطلبة الدارسين في البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية، حيث يعتبر هذا الإعلان لأغراض تدقيق الطلبة لنقاطهم وبياناتهم ولا يعتبر ترشيحاً للطالب.

ولفت الخطيب، إلى أنه يمكن للطالب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على البيانات والمعلومات والنقاط المحتسبة، باستخدام الرقم الوطني الخاص به، وكلمة المرور (التي قام بإنشائها عند تقديم الطلب أول مرة)، كما يمكنه الاطلاع على معايير وآليات احتساب النقاط لكل صندوق، وفي حال رغب الطالب بالاعتراض على نقاط أي من المعايير المحتسبة فعليه أن يتقدم بطلب اعتراض إلكتروني.

وبدأ تقديم طلبات الاعتراض إلكترونياً اعتباراً من الخميس الماضي، ويستمر حتى 12مساءً من السبت المقبل، على أن يقوم الطالب بتحميل الوثائق المعززة لاعتراضه ضمن طلب الاعتراض الإلكتروني.

وأكد أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط، وأن الوزارة لن تستقبل أي طلب اعتراض ورقي، ولن يتم النظر في أي طلب اعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الاعتراض.

وبين بأنه يمكن للطلبة وخلال نفس الفترة الرسمية المحددة لتقديم طلبات الاعتراض الإلكترونية وباستخدام نفس الطلب، أن يتقدموا أيضاً بطلبات للاستفادة من الحالات الإنسانية، شريطة تحميل الوثائق المعززة، علماً بأن الحالات الإنسانية المعتمدة وفقاً لنظام الصندوق 3 حالات فقط؛ "تغيير مكان إقامة الطالب أو عائلته لظروف خارجة عن إرادته (الجلوة العشائرية) بموجب كتاب من وزارة الداخلية شريطة أن لا يتجاوز تاريخ صدور الكتاب 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وفاة الوالدين، طلاق الطالبة أو وفاة زوجها على أن ترفق الطالبة القيد المدني الصادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات مصدقاً حسب الأصول بحيث لا يتجاوز تاريخ صدوره 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب".

ونوه الخطيب، بأنه قد تم إلغاء الحالات المرضية، وحالات العجز من ضمن الحالات الإنسانية المعتمدة وفقاً لنظام صندوق دعم الطالب الجديد لعام 2024.

وأكد بأن موعد تقديم طلبات الاعتراضات الإلكترونية وطلبات الحالات الإنسانية سينتهي رسمياً السبت المقبل، مهيبا بجميع الطلبة تقديم طلباتهم قبل نهاية هذا التاريخ، حيث لن يقبل أي طلب آخر مهما كانت الأسباب.