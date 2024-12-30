مذيب للبلغم ومقاوم للسعال،مشروب عبقري في منزلك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتعرض الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم لنزلات البرد تزامنا مع فصل الشتاء لشدة برودة الطقس التي تنشط خلالها الفيروسات ، ومن بين هذه المشاكل الصحية التي قد تصيب الأشخاص هي الكحة وقد تصل إلى الألتهاب الرئوي، ويسعى العديد من الأشخاص إلى تناول المشروبات الساخنة الصحية للتخفيف من آلام الصدر فضلا عن تهدئة السعال .

- فوائد اليانسون للصدر

لتناول مشروب اليانسون فوائد عديدة للصدر وذلك لما يحتوى عليه من مواد فعالة ومضادات الأكسدة كما يحتوي على فيتامين "أ" وفيتامين "ج"

يعتبر اليانسون مهدئ للسعال

كما يعمل اليانسون على إذابة البلغم بالصدر

يقلل من ضيق التنفس والتهاب الحلق

تناول اليانسون يساعد في الوقاية من الإصابة بنزلات البرد



فوائد أخرى لتناول اليانسون لصحة الإنسان

اليانسون يحتوي على "الفيتواستروجين" أو ما يعرف بالاستروجين النباتي وهو هرمون أنسوي

يخفف من أعراض انقطاع الطمث عن السيدات "انقطاع الدورة الشهرية "

كما يساعد اليانسون في تخفيف الآلام المرافقة للدورة الشهرية

يعتبر اليانسون من أقوى مضاد الالتهابات لاحتوائه

على العديد من مضادات الأكسدة

مضاد للفطريات والبكتيريا

يساعد في علاج اضطرابات النوم

محفز للشهية

وقاية من قرحة المعدة

يساعد اليانسون على تخفيف الإمساك المزمن

التخفيف بشكل كبير من أعراض عسر الهضم مثل: التقلصات والانتفاخات ـ الإحساس بالامتلاء ـ اضطرابات المعدة.



طريقة تناول مشروب اليانسون

يعد شاي اليانسون هو أشهر الوصفات التي يستخدمها الجميع للحصول على الفوائد الكاملة وهي طريقة سهلة ذات مذاق محبب ومفضل للكثيرين.

أولاَ: إحضار عشبة اليانسون المجففة ووضعها داخل كوب فارغ

ثانيا: وضع الماء المغلي بالكوب

ثالثاَ: يمكنك إضافة العسل الأبيض للتحلية أو القليل من السكر

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