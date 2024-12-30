أمانة عمان ترفع أجرة باصات صويلح البيادر .. تفاصيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قررت أمانة عمان رفع أجرة باصات صويلح - البيادر من 40 قرش إلى 45 قرش ، بحسب ما أفاد به مدير عمليات النقل في الأمانة محمد السريحين .
وبين السريحين لـ "الوكيل الإخباري" بأن هناك حملات رقابة ستكون على الباصات التي ترفع الأجرة على المواطنين بحد أعلى من الحد المقرر ، كما أن هناك حملات رقابية على الباصات التي سجلت بحقها شكاوى عدم الوصول إلى نقطة النهاية الموضحة في كرت الاتجاه الصادر من أمانة عمان لخطوط النقل
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