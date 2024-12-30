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أمانة عمان ترفع أجرة باصات صويلح البيادر .. تفاصيل

12/30/2024 3:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قررت أمانة عمان رفع أجرة باصات صويلح - البيادر من 40 قرش إلى 45 قرش ، بحسب ما أفاد به مدير عمليات النقل في الأمانة محمد السريحين .
وبين السريحين لـ "الوكيل الإخباري" بأن هناك حملات رقابة ستكون على الباصات التي ترفع الأجرة على المواطنين بحد أعلى من الحد المقرر ، كما أن هناك حملات رقابية على الباصات التي سجلت بحقها شكاوى عدم الوصول إلى نقطة النهاية الموضحة في كرت الاتجاه الصادر من أمانة عمان لخطوط النقل








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