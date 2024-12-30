64% من الإسرائيليين يشعرون بالاستياء من أداء حكومة نتنياهو

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- أظهر استطلاع نشرته هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن 64% من الإسرائيليين مستاؤون من أداء حكومة بنيامين نتنياهو، ويؤيدون استقالة رئيسي جهاز الشاباك رونين بار وجهاز الأركان هيرتسي هليفي.

وأظهر الاستطلاع حصول حزب الليكود الذي يترأسه على 25 مقعدا، في حال أُجريت الانتخابات اليوم، أما في حال قرر رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت خوض الانتخابات في قائمة منفصلة، سيكون الحزب الأكبر بـ 24 مقعدا، ويليه الليكود.

وفي حال إجراء للكنيست اليوم، سيحصل حزب الليكود على 25 مقعدا، و"معسكر الدولة" 18، و"ييش عتيد" 14، و"يسرائيل بيتينو" 14، وحزب الديمقراطيين 11، وشاس 10، و"عوتسما يهوديت" 7، و"يهدوت هتوراة" 7، والجبهة – العربية للتغيير 5، والقائمة الموحدة 5، والصهيونية الدينية 4.

وفي حال شارك في الانتخابات حزب جديد برئاسة نفتالي بينيت فسيحصل على 24 مقعدا، الليكود 22، "معسكر الدولة" 10، و"ييش عتيد" 10، و"يسرائيل بيتينو" 10، وشاس 10، والديمقراطيون 9، و"عوتسما يهوديت" 8، "يهدوت هتوراة" 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 38% من الإسرائيليين يرون أن بينيت مناسب لتولي منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية مقارنة بـ نتنياهو الذي يرى 35% من الإسرائيليين أنه الأنسب.

وفي مقارنة بين نتنياهو وغانتس، حصل الأول على تأييد 38% من المشاركين بالاستطلاع، مقارنة بغانتس الذي حصل على 29%.

وفي مقارنة بين نتنياهو وآيزنكوت، فقد حصل نتنياهو على 36% مقابل 32% للأخير.