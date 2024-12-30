64% من الإسرائيليين يشعرون بالاستياء من أداء حكومة نتنياهو

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- أظهر استطلاع نشرته هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن 64% من الإسرائيليين مستاؤون من أداء حكومة بنيامين نتنياهو، ويؤيدون استقالة رئيسي جهاز الشاباك رونين بار وجهاز الأركان هيرتسي هليفي.
وأظهر الاستطلاع حصول حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو على 25 مقعدا، في حال أُجريت الانتخابات اليوم، أما في حال قرر رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت خوض الانتخابات في قائمة منفصلة، سيكون الحزب الأكبر بـ 24 مقعدا، ويليه الليكود.
وفي حال إجراء انتخابات للكنيست اليوم، سيحصل حزب الليكود على 25 مقعدا، و"معسكر الدولة" 18، و"ييش عتيد" 14، و"يسرائيل بيتينو" 14، وحزب الديمقراطيين 11، وشاس 10، و"عوتسما يهوديت" 7، و"يهدوت هتوراة" 7، والجبهة – العربية للتغيير 5، والقائمة الموحدة 5، والصهيونية الدينية 4.
وفي حال شارك في الانتخابات حزب جديد برئاسة نفتالي بينيت فسيحصل على 24 مقعدا، الليكود 22، "معسكر الدولة" 10، و"ييش عتيد" 10، و"يسرائيل بيتينو" 10، وشاس 10، والديمقراطيون 9، و"عوتسما يهوديت" 8، "يهدوت هتوراة" 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 38% من الإسرائيليين يرون أن بينيت مناسب لتولي منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية مقارنة بـ نتنياهو الذي يرى 35% من الإسرائيليين أنه الأنسب.
وفي مقارنة بين نتنياهو وغانتس، حصل الأول على تأييد 38% من المشاركين بالاستطلاع، مقارنة بغانتس الذي حصل على 29%.
وفي مقارنة بين نتنياهو وآيزنكوت، فقد حصل نتنياهو على 36% مقابل 32% للأخير.
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