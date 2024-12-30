القطاع الثقافي في سوريا يعاني من عقود من الركود والفساد وسوء الإدارة تحت حكم حافظ وبشار الأسد

(MENAFN
) عانى القطاع الثقافي في سوريا، سواء العام أو الخاص، من عقود من الركود والفساد وسوء الإدارة تحت حكم حافظ وبشار الأسد, وكان هذا التدهور نتيجة للمحسوبية، وقلة الدعم، والرقابة القمعية على الأعمال الفنية والفكرية, على مدار 53 عامًا من حكم عائلة الأسد، تعرض المثقفون للاضطهاد، وتم تهميش المعارضين، وقُمعوا، واعتُقل العديد منهم أو تم نفيهم, ومن أحدث الأمثلة على هذا القمع هو اعتقال الشاعر الشعبي حسين حيدر في أغسطس 2023 من قبل قوات الأمن بسبب انتقاداته للواقع في البلاد عبر منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من تدمير المؤسسات الثقافية الرئيسية في دمشق، وعدم قدرة الحكومة السورية الحالية على تعيين وزير للثقافة، فإن هناك انتعاشًا في الأنشطة الثقافية, في العاصمة، يحتفل المثقفون بـ "الانتصار المنتظر" للثورة من خلال عدة فعاليات.
كما توقفت وزارة الثقافة ومؤسساتها المرتبطة في دمشق عن العمل في 8 ديسمبر، في انتظار التعليمات من الإدارة الجديدة, وشمل الضرر الذي لحق بتلك المؤسسات كسر الأقفال، وتدمير الأبواب، وسرقة المعدات، بما في ذلك الوثائق، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة الإلكترونية, وتظل مكتبة الأسد الوطنية، أكبر مكتبة في البلاد، مغلقة، بعد تدمير واجهاتها الزجاجية وتغيير اسمها لإزالة الإشارات إلى النظام السابق, بالإضافة إلى ذلك، لا يزال دار الأوبرا ومؤسسات ثقافية أخرى مثل اتحاد الكتاب العرب ومسرح سينما الشام مغلقة، في انعكاس للرفض الواسع للرموز المرتبطة بالنظام السابق.
MENAFN30122024000045015687ID1109040875
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.