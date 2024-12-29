PVH توسّع عمليات التصنيع في المملكة العربية السعودية لتلبية الطلب المتزايد على حلول تعقب الطاقة الشمسية

(MENAFN
- Solarabic) المملكة العربية السعودية، ديسمبر 2024: أعلنت شركة PVH، الرائدة عالميًا في حلول تعقب الطاقة الشمسية، عن توسيع كبير لمنشأة التصنيع التابعة لها في جدة، المملكة العربية السعودية. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بالشراكة مع وزارة الطاقة السعودية، مما يعكس التزام الشركة بدعم أهداف المملكة الطموحة في مجال الطاقة المتجددة.
بفضل هذا التوسع، ستتمتع منشأة PVH في جدة بقدرة إنتاجية سنوية مذهلة تصل إلى 12 جيجاواط. وستُجهَّز المنشأة بآلة متطورة لتصنيع أنابيب العزم داخل المصنع، مما يعزز إمكانياتها التصنيعية بشكل كبير. وباعتبارها الجهة المصنعة المحلية الوحيدة التي تمتلك شهادة محتوى محلي بنسبة 35%، تفخر PVH بالمساهمة في جهود المملكة لتحقيق التوطين.
تماشيًا مع رؤية المملكة للتنمية الوطنية، تلتزم PVH بدعم المواهب المحلية، حيث يشكّل السعوديون أكثر من 40% من قوتها العاملة. تتوافق هذه المبادرة مع جهود الشركة المستمرة لدعم سياسة السعودة وخلق فرص عمل للمجتمعات المحلية.
احتفال بالنمو
للاحتفال بهذا الإنجاز، ستقيم PVH حفل افتتاح كبير في 19 ديسمبر. سيحضر الحفل ضيوف بارزون وشخصيات مرموقة من الحكومة والصناعة، بما في ذلك السيد إميليو خوسيه غارسيا رودريغيز، والسيد إيفان هيغيراس، والسيد يوسف السيد الذين سيلقون كلمات رئيسية باسم PVH. كما سيشارك ممثلون من شركتي أكوا باور وهيئة المدن الصناعية (مدن) بآرائهم حول قطاع الطاقة المتجددة في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، سيشرف معالي المهندس فؤاد الموسى، وكيل وزارة الطاقة، الحفل بحضوره.
يعكس هذا التوسع التزام PVH بتعزيز مكانتها كشركة رائدة في القطاع الصناعي السعودي ويعبر عن التزامها الراسخ بالتنمية الاقتصادية والمستدامة للمملكة.
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