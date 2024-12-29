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الحكومة رفعت سعر البنزين بصنفيه 6 مرات وخفضتهما 6 أخرى في 2024

12/29/2024 11:38:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- من المتوقع أن يستقبل الأردنيون عامهم الجديد برفع لأسعار أصناف المحروقات الأكثر استهلاكا، بحسب خبراء ومطلعين بقطاع المحروقات.
ومن المرجح رفع أسعار البنزين 90 والديزل، بحسب الخبراء، الذين توقعوا استمرار الحكومة بتثبيت سعر الكاز عند 620 فلسا للتر، والغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.
وخلال العام الحالي، زادت الحكومة سعر البنزين بصنفيه 6 مرات وخفضتهما في 6 أخرى، ورفعت سعر الديزل 5 مرات وخفضته 5 مرات، بينما ثبتته في آخر مرتين.
وقدر الخبير في شؤون النفط فهد الفايز، أن تعكس الحكومة زيادة ضئيلة على بعض أصناف المحروقات تبعا لتحركها عالميا بهذه النسب.
ورجح أن يتم رفع سعري البنزين 90 والديزل بمقدار 15 فلسا كحد أقصى، مع احتمالية خفض البنزين 95 بمقدار ضئيل لا يتجاوز 10 فلسات أو تثبيته.
وأرجع الفايز هذه التقديرات إلى الاستقرار النسبي لأسعار النفط في الفترة الأخيرة، وزيادة المعروض، الأمر الذي دفع "أوبك" إلى السعي لضبط المعروض ضمن النسب المتاحة والمتفق عليها من قبل المنتجين.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، نشرت بيانا أظهر استقرار معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، عند معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ حوالي 74 دولارا للبرميل.
وأشارت الوزارة إلى أن سعر البنزين أوكتان 95 بلغ في الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول الحالي 725 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 729 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1 %. أما البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، فبلغ 692 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 696 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1 %، لكن بنزين 90 بقي مرتفعا عن معدل الشهر الماضي.
من جهته، أوضح الخبير في شؤون الطاقة هاشم عقل، أن أسعار أصناف من المشتقات النفطية شهدت ارتفاعا طفيفا عالميا، منها مادتي بنزين 90، الديزل، فيما انخفضت أسعار بنزين 95.
وعليه، توقع عقل رفع الديزل بمقدار 10 فلسات، والبنزين 90 بالقيمة ذاتها، مقابل خفض البنزين 95 قرابة 5 فلسات للتر الواحد.
وبين أن أسعار النفط الخام تمر بمرحلة استقرار طويلة والأسعار خلال الأسابيع الثلاثة من الشهر الحالي، بقيت في نطاق 71 - 74 دولارا، وسط ضبابية بشأن نمو الطلب مع قرب نهاية العام، كما أن أوبك+ ستحتاج لضبط الإمدادات لرفع الأسعار وتهدئة تقلب السوق جراء المراجعات المستمرة لتوقعاتها للطلب.
من جهته، توقع الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، أن تشهد بداية السنة الجديدة زيادة على أصناف المحروقات بقيمة تصل إلى 10 فلسات مع احتمالية لتثبيت سعر البنزين 95.
وبين الشوبكي أن العام الحالي، كان هادئا بالنسبة لأسعار المشتقات النفطية، وكان التعديل بنسب بسيطة، إلا أنه بالمحصلة انخفضت هذه الأسعار بنهاية العام عن بدايته.
وأوضح أن سعر البنزين 90 انخفض من 895 فلسا للتر في الشهر الأول من العام الحالي، وصولا إلى إلى 860 فلسا للتر وبنسبة تراجع 4 %، كما انخفض الديزل من 720 فلسا إلى 680 فلسا وبنسبة 5.5 %، بينما كان البنزين 95 الأقل انخفاضا من 1130 فلسا إلى 1050 فلسا وبنسبة 2 %.
يذكر أن الحكومة خفضت للشهر الحالي سعر البنزين 90 بمقدار 5 فلسات وبنسبة 0.6 %، ليصبح 860 فلسا بدلا من 865 فلسا للتر الشهر الماضي، وسعر البنزين 95 بمقدار 5 فلسات أيضا بنسبة 0.5 %، ليصبح 1105 بدلا من 1110 فلسات للتر الشهر الماضي.
ورفعت الحكومة سعر الديزل بمقدار 5 فلسات وبنسبة 0.7 %، ليصبح سعره 680 فلسا للتر الواحد بدلا 675 فلسا الشهر الماضي.

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