Monday, 30 December 2024 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد موافقة الشورىزيادة الاقتطاع لحساب احتياطي الأجيال من أول يناير

12/29/2024 7:13:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بالإجماع‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬28‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬الاحتياطي‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنمية‭ ‬موارده،‭ ‬لضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وضمان‭ ‬استقرار‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وحماية‭ ‬مكتسبات‭ ‬المواطنين‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬منهم‭ ‬بالتحديد‭.‬

وبحسب‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيقه‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬فإن‭ ‬آلية‭ ‬الاستقطاع‭ ‬هي‭ ‬دولار‭ ‬واحد‭ ‬لكل‭ ‬برميل‭ ‬يزيد‭ ‬سعره‭ ‬على‭ ‬40‭ ‬دولارا‭ ‬ولا‭ ‬يجاوز‭ ‬60‭ ‬دولارا،‭ ‬دولاران‭ ‬لكل‭ ‬برميل‭ ‬يزيد‭ ‬سعره‭ ‬على‭ ‬60‭ ‬دولارا‭ ‬ولا‭ ‬يجاوز‭ ‬80‭ ‬دولارا،‭ ‬3‭ ‬دولارات‭ ‬لكل‭ ‬برميل‭ ‬يزيد‭ ‬سعره‭ ‬على‭ ‬80‭ ‬دولاراً‭ ‬ولا‭ ‬يجاوز‭ ‬100‭ ‬دولار،‭ ‬4‭ ‬دولارات‭ ‬لكل‭ ‬برميل‭ ‬يزيد‭ ‬سعره‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬دولار‭ ‬ولا‭ ‬يجاوز‭ ‬120‭ ‬دولارا،‭ ‬و5‭ ‬دولارات‭ ‬لكل‭ ‬برميل‭ ‬يزيد‭ ‬سعره‭ ‬على‭ ‬120‭ ‬دولاراً‭.‬

وذكر‭ ‬خالد‭ ‬المسقطي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬أن‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬هو‭ ‬صندوق‭ ‬سيادي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬النمو‭ ‬المستدام،‭ ‬ويلبي‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الضرورة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الالتزامات‭ ‬الضرورية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مثلما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬هو‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬الثروات‭ ‬الطبيعية‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬جاء‭ ‬لإجراء‭ ‬تعديل‭ ‬في‭ ‬آلية‭ ‬الاقتطاع‭ ‬لحساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تغطية‭ ‬المبلغ‭ ‬المستقطع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬والبالغ‭ ‬450‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحساب‭ ‬ومواصلة‭ ‬تنمية‭ ‬إيراداته‭ ‬وموجوداته‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بلغ‭ ‬حوالي‭ ‬94‭ ‬دولارا،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬استقطاع‭ ‬مبلغ‭ ‬دولار‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬برميل‭ ‬يتجاوز‭ ‬سعره‭ ‬40‭ ‬دولارا،‭ ‬وبلغت‭ ‬حصيلة‭ ‬الاقتطاع‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬سعر‭ ‬البرميل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬ووصلت‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬حقل‭ ‬أبوسعفة‭ ‬إلى‭ ‬مليار‭ ‬و600‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬وحصيلة‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬34‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بزيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭ ‬ % ‭ ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬المبيعات‭ ‬من‭ ‬الكميات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬بيعها‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬أبوسعفة‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬بلغ‭ ‬76‭ ‬دولاراً‭ ‬خلال‭ ‬الأحد‭ ‬عشر‭ ‬شهرا‭ ‬الماضية،‭ ‬و87‭ ‬دولارا‭ ‬أعلى‭ ‬سعر‭ ‬للبرميل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬احتساب‭ ‬سعر‭ ‬البرميل‭ ‬عند‭ ‬80‭ ‬دولارا‭ ‬فإن‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬المتوقعة‭ ‬4‭ ‬مليارات‭ ‬380‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬مع‭ ‬اقتطاع‭ ‬دولار‭ ‬واحد‭ ‬بالوضع‭ ‬القائم،‭ ‬أما‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬فإن‭ ‬المبالغ‭ ‬المقتطعة‭ ‬ستكون‭ ‬الضعف‭ ‬من‭ ‬54‭ ‬مليونا‭ ‬و750‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬109‭ ‬ملايين‭ ‬و500‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬وسرعة‭ ‬الاقتطاع‭ ‬لتعويض‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬سحبها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطنين‭ ‬خصوصاً‭ ‬مصلحة‭ ‬الأجيال،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬سوف‭ ‬يزيد‭ ‬إيرادات‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬للاستثمارات‭ ‬المستقبلية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬سيصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN29122024000055011008ID1109040065

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث