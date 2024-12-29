بعد موافقة الشورىزيادة الاقتطاع لحساب احتياطي الأجيال من أول يناير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيقه‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬فإن‭ ‬آلية‭ ‬الاستقطاع‭ ‬هي‭ ‬دولار‭ ‬واحد‭ ‬لكل‭ ‬برميل‭ ‬يزيد‭ ‬سعره‭ ‬على‭ ‬40‭ ‬دولارا‭ ‬ولا‭ ‬يجاوز‭ ‬60‭ ‬دولارا،‭ ‬دولاران‭ ‬لكل‭ ‬برميل‭ ‬يزيد‭ ‬سعره‭ ‬على‭ ‬60‭ ‬دولارا‭ ‬ولا‭ ‬يجاوز‭ ‬80‭ ‬دولارا،‭ ‬3‭ ‬دولارات‭ ‬لكل‭ ‬برميل‭ ‬يزيد‭ ‬سعره‭ ‬على‭ ‬80‭ ‬دولاراً‭ ‬ولا‭ ‬يجاوز‭ ‬100‭ ‬دولار،‭ ‬4‭ ‬دولارات‭ ‬لكل‭ ‬برميل‭ ‬يزيد‭ ‬سعره‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬دولار‭ ‬ولا‭ ‬يجاوز‭ ‬120‭ ‬دولارا،‭ ‬و5‭ ‬دولارات‭ ‬لكل‭ ‬برميل‭ ‬يزيد‭ ‬سعره‭ ‬على‭ ‬120‭ ‬دولاراً‭.‬

وذكر‭ ‬خالد‭ ‬المسقطي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬أن‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬هو‭ ‬صندوق‭ ‬سيادي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬النمو‭ ‬المستدام،‭ ‬ويلبي‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الضرورة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الالتزامات‭ ‬الضرورية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مثلما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬هو‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬الثروات‭ ‬الطبيعية‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬جاء‭ ‬لإجراء‭ ‬تعديل‭ ‬في‭ ‬آلية‭ ‬الاقتطاع‭ ‬لحساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تغطية‭ ‬المبلغ‭ ‬المستقطع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬والبالغ‭ ‬450‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحساب‭ ‬ومواصلة‭ ‬تنمية‭ ‬إيراداته‭ ‬وموجوداته‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بلغ‭ ‬حوالي‭ ‬94‭ ‬دولارا،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬استقطاع‭ ‬مبلغ‭ ‬دولار‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬برميل‭ ‬يتجاوز‭ ‬سعره‭ ‬40‭ ‬دولارا،‭ ‬وبلغت‭ ‬حصيلة‭ ‬الاقتطاع‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬سعر‭ ‬البرميل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬ووصلت‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬حقل‭ ‬أبوسعفة‭ ‬إلى‭ ‬مليار‭ ‬و600‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬وحصيلة‭ ‬حساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬34‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بزيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭ ‬ % ‭ ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬المبيعات‭ ‬من‭ ‬الكميات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬بيعها‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬أبوسعفة‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬بلغ‭ ‬76‭ ‬دولاراً‭ ‬خلال‭ ‬الأحد‭ ‬عشر‭ ‬شهرا‭ ‬الماضية،‭ ‬و87‭ ‬دولارا‭ ‬أعلى‭ ‬سعر‭ ‬للبرميل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬احتساب‭ ‬سعر‭ ‬البرميل‭ ‬عند‭ ‬80‭ ‬دولارا‭ ‬فإن‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬المتوقعة‭ ‬4‭ ‬مليارات‭ ‬380‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬مع‭ ‬اقتطاع‭ ‬دولار‭ ‬واحد‭ ‬بالوضع‭ ‬القائم،‭ ‬أما‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬فإن‭ ‬المبالغ‭ ‬المقتطعة‭ ‬ستكون‭ ‬الضعف‭ ‬من‭ ‬54‭ ‬مليونا‭ ‬و750‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬109‭ ‬ملايين‭ ‬و500‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬وسرعة‭ ‬الاقتطاع‭ ‬لتعويض‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬سحبها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطنين‭ ‬خصوصاً‭ ‬مصلحة‭ ‬الأجيال،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬سوف‭ ‬يزيد‭ ‬إيرادات‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬للاستثمارات‭ ‬المستقبلية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬سيصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭. ‬

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