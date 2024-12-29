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رئيس الشورى: الموافقة على المرسوم ستصب في مصلحة البحرين وسيكون العمل به بجهود وطنية

12/29/2024 7:13:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقدم‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالتهنئة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬وإلى‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬الجواهري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬42‭) ‬لسنة‭ ‬1999‭ ‬بإنشاء‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ ‬ليعدل‭ ‬عقد‭ ‬التأسيس‭ ‬والنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للشركة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬يعد‭ ‬قرارا‭ ‬سيصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسيكون‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬بجهود‭ ‬وطنية‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭.‬

وذكرت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬التشريع‭ ‬لتنظيم‭ ‬أضخم‭ ‬شركة‭ ‬وطنية‭ ‬تعد‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬وقد‭ ‬نجحت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وأعطت‭ ‬الثقة‭ ‬للكفاءات،‭ ‬مستفسرة‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬خطة‭ ‬لطرح‭ ‬أسهم‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الخليجية‭ ‬والعالمية،‭ ‬وكذلك‭ ‬استفسرت‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬خطة‭ ‬للشركة‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬فروع‭ ‬لمستشفى‭ ‬عوالي‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراته‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬استفسرت‭ ‬عن‭ ‬أثر‭ ‬التفويض‭ ‬التشريعي‭ ‬بشأن‭ ‬إضافة‭ ‬أي‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي،‭ ‬وهل‭ ‬هذا‭ ‬التفويض‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمالي‭ ‬للشركة‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬العرادي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إن‭ ‬التعديلات‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬جاءت‭ ‬لتحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف،‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬التعامل‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬سلاسة‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬والموردين‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬المتطلبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬للأطراف‭ ‬التي‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬الشركة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إفراد‭ ‬تشريعات‭ ‬بعينها‭ ‬لتحقيق‭ ‬تلك‭ ‬الأهداف‭ ‬سيحقق‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الجديدة‭ ‬لقطاع‭ ‬الطاقة،‭ ‬لذلك‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭ ‬يدعم‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الطموحة‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬ولتوسع‭ ‬نشاطاتها‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إن‭ ‬إنشاء‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬يمنح‭ ‬الشركة‭ ‬مساحة‭ ‬أكبر‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المعنية‭ ‬بالطاقة،‭ ‬وأصبح‭ ‬من‭ ‬الضرورة‭ ‬تغيير‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬بما‭ ‬يلائم‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ويلائم‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬صمم‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للشركة‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬العريض‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إن‭ ‬التغيير‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬النفط‭ ‬والطاقة‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬عمل‭ ‬الأجيال‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬75‭ ‬عامًا،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تسلمت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬هذه‭ ‬السلعة‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭.‬

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