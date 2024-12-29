رئيس الشورى: الموافقة على المرسوم ستصب في مصلحة البحرين وسيكون العمل به بجهود وطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تقدم علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالتهنئة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة مجموعة بابكو إنرجيز، وإلى الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة وعبدالرحمن الجواهري الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير، على الموافقة على هذا المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين ليعدل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، مشيرا إلى أن الموافقة على المرسوم يعد قرارا سيصب في مصلحة مملكة البحرين وسيكون العمل به بجهود وطنية إن شاء الله.
وذكرت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس أن التشريع لتنظيم أضخم شركة وطنية تعد العمود الفقري في مجال الطاقة وقد نجحت الشركة في استقطاب الكوادر الوطنية وأعطت الثقة للكفاءات، مستفسرة عن وجود خطة لطرح أسهم الشركة في الأسواق الخليجية والعالمية، وكذلك استفسرت عن وجود خطة للشركة للتوسع في فتح فروع لمستشفى عوالي والاستفادة من خبراته الطبية في كل محافظات المملكة، كما استفسرت عن أثر التفويض التشريعي بشأن إضافة أي تعديلات على النظام الأساسي، وهل هذا التفويض سيكون له أثر على المستوى الاقتصادي والمالي للشركة.
بدوره، قال علي العرادي عضو مجلس الشورى إن التعديلات في المرسوم جاءت لتحقيق العديد من الأهداف، من أهمها التعامل بشكل أكثر سلاسة مع العملاء والموردين سواء داخل البحرين أو خارجها، كما أن المرسوم يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية والمالية للأطراف التي تتعامل مع الشركة، مشيراً إلى أن إفراد تشريعات بعينها لتحقيق تلك الأهداف سيحقق الرؤية الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطاقة، لذلك نرى أن هذا المرسوم يدعم الاستراتيجية الطموحة لشركة بابكو ولتوسع نشاطاتها.
من جهته، قال الدكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى إن إنشاء شركة بابكو إنرجيز يمنح الشركة مساحة أكبر للعمل في المجالات المعنية بالطاقة، وأصبح من الضرورة تغيير النظام الأساسي بما يلائم الاستراتيجية الوطنية، ويلائم التطور في صناعة النفط والغاز، صمم النظام الأساسي للشركة.
إلى ذلك، قال الدكتور أحمد العريض عضو مجلس الشورى إن التغيير الذي حدث في مجالات النفط والطاقة جاء نتيجة عمل الأجيال البحرينية على مدى 75 عامًا، إلى أن تسلمت مملكة البحرين زمام المبادرة في إدارة هذه السلعة التي أسهمت في تطوير الاقتصاد البحريني.
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