الثلاثاء اخر موعد لتقديم طلبات التسوية الضريبية الكترونيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكدت دائرة ضريبة والمبيعات ان نهاية يوم الثلاثاء القادم هو اخر موعد لاستقبال طلبات التسوية من المكلفين الذين يترتب عليهم أرصدة ضريبة أو مبيعات حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.ممن يترتب عليها غرامات .وتدعوهم إلى اغتنام الفرصة بتقديم طلباتهم الكترونيا للجنة التسوية والمصالحات .



وبإمكان المكلفين المترتب عليهم ضريبة سواء أكانت ضريبة دخل أم مبيعات مع غرامات، الدخول إلى موقع الدائرة الإلكتروني وتقديم طلب تسوية للجنة التسويات والمصالحات الضريبية وفقا للأرقام والبيانات المعتمدة في الدائرة حيث تنظر اللجنة بهذه التسوية وتقوم بدراسة الطلبات المقدَّمة وفقا للأسس المقرَّة من مجلس الوزراء، وتقوم برفع التوصيات اللازمة لهذه الغاية حسب الأصول.



ويحق للمكلف او وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية علما بانه لا ‏يترتب دفع اي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية ‏والتقسيط من اي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية‎.‎