الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم الأحد، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.
وأكد الناطق الإعلامي للأمانة ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانيا للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي، داعيا المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على رقمي مركز الاتصال الموحد (102) و(117180).
ودعت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنبا لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
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