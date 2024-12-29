الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم الأحد، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.



وأكد الناطق الإعلامي للأمانة ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانيا للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي، داعيا المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على رقمي مركز الاتصال الموحد (102) و(117180).



ودعت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنبا لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.