التربية تشارك بمهرجان مرتيل في المغرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استعرض مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور أجمل الطويقات، خلال مشاركة الوزارة في فعاليات مهرجان مرتيل الـ18 في المغرب، الذي يستمر لغاية الأول كانون الثاني المقبل، دور المسرح المدرسي في صقل مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم التربوية.
وأكد الدكتور الطويقات في بيان اليوم الأحد، أن المسارح المدرسية أداة تعليمية تعزز الثقة بالنفس والتفكير الناقد والعمل الجماعي، ويساهم في تحويل العملية التعليمية إلى تجربة تفاعلية ممتعة، مشيرا إلى الأثر الإيجابي للمسرح في التعبير الإبداعي للطلبة وبناء الحوار الإيجابي مع معلميهم.
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