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التربية تشارك بمهرجان مرتيل في المغرب

12/29/2024 3:12:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استعرض مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور أجمل الطويقات، خلال مشاركة الوزارة في فعاليات مهرجان مرتيل الـ18 في المغرب، الذي يستمر لغاية الأول كانون الثاني المقبل، دور المسرح المدرسي في صقل مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم التربوية.


وأكد الدكتور الطويقات في بيان اليوم الأحد، أن المسارح المدرسية أداة تعليمية تعزز الثقة بالنفس والتفكير الناقد والعمل الجماعي، ويساهم في تحويل العملية التعليمية إلى تجربة تفاعلية ممتعة، مشيرا إلى الأثر الإيجابي للمسرح في التعبير الإبداعي للطلبة وبناء الحوار الإيجابي مع معلميهم.

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