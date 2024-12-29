جيش الاحتلال: رصد 5 صواريخ أطلقت من بيت حانون باتجاه غلاف غزة

جيش الاحتلال: رصد 5 صواريخ أطلقت من بيت حانون باتجاه غلاف غزة
التاريخ
12/29/2024 3:12:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال إنه رصد 5 صواريخ
أطلقت من غزة، اعترضت الدفاعات الجوية اثنان منها وسقطت ثلاثة في مناطق مفتوحة.
وذكرت القناة 12 العبرية أن صاروخا سقط في مدينة سديروت بغلاف القطاع، كما قال إسعاف الاحتلال إن طواقمه توجهت إلى المناطق التي دوت فيها صفارات الإنذار للتحقق من وجود إصابات.
MENAFN29122024000208011052ID1109039881
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.