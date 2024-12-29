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جيش الاحتلال: رصد 5 صواريخ أطلقت من بيت حانون باتجاه غلاف غزة

12/29/2024 3:12:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال إنه رصد 5 صواريخ أطلقت من غزة، اعترضت الدفاعات الجوية اثنان منها وسقطت ثلاثة في مناطق مفتوحة.
وذكرت القناة 12 العبرية أن صاروخا سقط في مدينة سديروت بغلاف القطاع، كما قال إسعاف الاحتلال إن طواقمه توجهت إلى المناطق التي دوت فيها صفارات الإنذار للتحقق من وجود إصابات.








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