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الصفدي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الروسي

12/29/2024 3:12:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في سوريا.
وبحث الصفدي ولافروف جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي ما تزال تتفاقم نتيجة استمرار العدوان.
كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل زيادة التعاون في مختلف المجالات.








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