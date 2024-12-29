إطلاق مسار الوادي المظلم السياحي في البترا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افتتحت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الأحد، بالتعاون مع جمعية مسعودة التعاونية، مسار الوادي المظلم السياحي، وذلك بين منطقة دلاغة ومسعودة، ليضاف إلى قائمة المسارات السياحية
المقدمة لزوار المدينة.
ويعتبر المسار الأول في المنطقة ضمن ثلاثة مسارات يتم تأهيلها؛ حيث يتميز بتنوعه الحيوي والجيولوجي، ويشمل عدة أنشطة متنوعة، ما يضيف بعداً جديداً لتجربة السياح في البترا.
وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، أهمية المشروع في تعزيز السياحة المستدامة ضمن مناطق إقليم البترا، موضحاً أن إطلاق هذا المسار يأتي في إطار استراتيجية السلطة لتطوير السياحة البيئية والثقافية، وتحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع على المجتمع المحلي وتوزيع مكتسبات التنمية بين كافة التجمعات بعدالة.
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