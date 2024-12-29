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إطلاق مسار الوادي المظلم السياحي في البترا

12/29/2024 3:11:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتحت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الأحد، بالتعاون مع جمعية مسعودة التعاونية، مسار الوادي المظلم السياحي، وذلك بين منطقة دلاغة ومسعودة، ليضاف إلى قائمة المسارات السياحية المقدمة لزوار المدينة.


ويعتبر المسار الأول في المنطقة ضمن ثلاثة مسارات يتم تأهيلها؛ حيث يتميز بتنوعه الحيوي والجيولوجي، ويشمل عدة أنشطة متنوعة، ما يضيف بعداً جديداً لتجربة السياح في البترا.


وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، أهمية المشروع في تعزيز السياحة المستدامة ضمن مناطق إقليم البترا، موضحاً أن إطلاق هذا المسار يأتي في إطار استراتيجية السلطة لتطوير السياحة البيئية والثقافية، وتحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع على المجتمع المحلي وتوزيع مكتسبات التنمية بين كافة التجمعات بعدالة.

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