المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال يعرض حياة الطواقم الطبية للخطر
التاريخ
12/29/2024 3:11:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال يعرض حياة مدير مستشفى
كمال عدوان في شمال غزة الدكتور حسام أبو صفية والطواقم الطبية للخطر بعد اعتقالهم.
وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي بالكشف عن مصير الدكتور أبو صفية وزملائه والإفراج عنهم فورا.
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