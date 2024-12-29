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المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال يعرض حياة الطواقم الطبية للخطر

12/29/2024 3:11:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال يعرض حياة مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة الدكتور حسام أبو صفية والطواقم الطبية للخطر بعد اعتقالهم.
وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي بالكشف عن مصير الدكتور أبو صفية وزملائه والإفراج عنهم فورا.








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