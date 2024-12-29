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نسف للمنازل وانتشال شهداء جنوبي لبنان

12/29/2024 3:11:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الوكالة الوطنية اللبنانية ومصادر أمنية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات نسف جديدة للمنازل في بلدتي مارون الراس وميس الجبل جنوبي لبنان.
من جهة أخرى، قالت الوكالة اللبنانية إن فرق الدفاع المدني انتشلت 5 شهداء من بلدة الخيام الني انسحب منها الجيش الإسرائيلي مؤخرا.








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