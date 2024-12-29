نسف للمنازل وانتشال شهداء جنوبي لبنان
التاريخ
12/29/2024 3:11:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الوكالة الوطنية اللبنانية ومصادر أمنية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات نسف جديدة للمنازل في بلدتي مارون الراس وميس الجبل جنوبي لبنان.
من جهة أخرى، قالت الوكالة اللبنانية إن فرق الدفاع المدني انتشلت 5 شهداء من بلدة الخيام الني انسحب منها الجيش الإسرائيلي مؤخرا.
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