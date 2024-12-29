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ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة الكورية إلى 179 شخصا

12/29/2024 3:11:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة ركاب كورية أثناء هبوطها في مطار موان بجنوب غرب العاصمة "سيؤول" قادمة من بانكوك، إلى 179 شخصا، فيما نجا شخصان من أفراد الطاقم.


ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن السلطات أن الطائرة من طراز بوينغ 737-800 التابعة لشركة "جيجو إير" تحطمت أثناء محاولة هبوط دون الاستعانة بالعجلات، حيث انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار سياج في مطار موان الدولي، وكان على متنها 181 شخصا بمن فيهم 6 من أفراد الطاقم.

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