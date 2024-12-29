ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة الكورية إلى 179 شخصا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة ركاب
كورية أثناء هبوطها في مطار موان بجنوب غرب العاصمة "سيؤول" قادمة من بانكوك، إلى 179 شخصا، فيما نجا شخصان من أفراد الطاقم.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن السلطات أن الطائرة من طراز بوينغ 737-800 التابعة لشركة "جيجو إير" تحطمت أثناء محاولة هبوط دون الاستعانة بالعجلات، حيث انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار سياج في مطار موان الدولي، وكان على متنها 181 شخصا بمن فيهم 6 من أفراد الطاقم.
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