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حسّان: دعم المشاريع الإنتاجية لتؤدي دورها بخدمة المجتمع

12/29/2024 3:11:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن صميم اهتمامنا دعم المشاريع الإنتاجية ومؤسسات تنمية المجتمع المحلي وتمكينها من التوسع لتؤدي دورها في خدمة المجتمع وتوفير الفرص لأبنائها وبناتها.
وقال حسّان في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستقرام عقب زيارته لمأدبا، إنه زار عددًا من المواقع فيها اليوم، يرى نماذج فاعلة لهذه المشاريع والمؤسسات، تؤدي دورا مهما وتترك أثرا إيجابيا ملموسا في التدريب والتشغيل، وعلى الحكومة واجب تمكينها ودعمها








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