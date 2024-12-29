الأمين العام للتعاون الخليجي: دول المجلس تدعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 29 - 12 (كونا) -- شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد على موقف دول المجلس الثابت بدعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه.
وخلال اتصال هاتفي مع وزير
الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أشار البديوي إلى ما جاء في البيان الختامي الذي أصدره الاجتماع الاستثنائي الـ 46 لوزراء الخارجية الخليجيين الذي عقد في الكويت قبل أيام والذي أكد على دعم دول المجلس للبنان في هذه المرحلة الحساسة والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ومساندته لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان لها أن البديوي لفت خلال الاتصال إلى أن "البيان الختامي أكد أيضا أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية".
وذكر البديوي أن البيان شدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان خاصة القرار 1701 واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق الإقليمي والدولي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد الجانبان على مواصلة بذل الجهود والتعاون المشترك بما يعزز أمن واستقرار لبنان ويسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعب اللبناني الشقيق.
ووفق البيان جرى خلال الاتصال استعراض ما تضمنه البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخليجي من دعم دول مجلس التعاون للبنان في هذه المرحلة الحساسة وتجديد المجلس الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ومساندته لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. (النهاية)
ع ش / م ع ح ع
(حرره محمد عبد اللطيف)
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