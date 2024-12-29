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الأمين العام للتعاون الخليجي: دول المجلس تدعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره

12/29/2024 2:40:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 12 (كونا) -- شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد على موقف دول المجلس الثابت بدعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه.
وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أشار البديوي إلى ما جاء في البيان الختامي الذي أصدره الاجتماع الاستثنائي الـ 46 لوزراء الخارجية الخليجيين الذي عقد في الكويت قبل أيام والذي أكد على دعم دول المجلس للبنان في هذه المرحلة الحساسة والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ومساندته لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان لها أن البديوي لفت خلال الاتصال إلى أن "البيان الختامي أكد أيضا أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية".
وذكر البديوي أن البيان شدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان خاصة القرار 1701 واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق الإقليمي والدولي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد الجانبان على مواصلة بذل الجهود والتعاون المشترك بما يعزز أمن واستقرار لبنان ويسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعب اللبناني الشقيق.
ووفق البيان جرى خلال الاتصال استعراض ما تضمنه البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخليجي من دعم دول مجلس التعاون للبنان في هذه المرحلة الحساسة وتجديد المجلس الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني ومساندته لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. (النهاية)

ع ش / م ع ح ع

(حرره محمد عبد اللطيف)



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