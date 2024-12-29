الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر الرقان والهلسة والقضاة.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة وداد عبدالله هلسة، أرملة المرحوم نبيل حنا برقان، في منطقة دابوق بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشيرتي برقان والهلسة.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
وفي اتصال هاتفي نقل
العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة القضاة بوفاة عمر عبدالله عجاج القضاة.
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