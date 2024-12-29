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الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

12/29/2024 10:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر الرقان والهلسة والقضاة.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة وداد عبدالله هلسة، أرملة المرحوم نبيل حنا برقان، في منطقة دابوق بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشيرتي برقان والهلسة.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
وفي اتصال هاتفي نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة القضاة بوفاة عمر عبدالله عجاج القضاة.








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