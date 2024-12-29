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مذكرة تفاهم بين التربية والوطني للأمن السيبراني

12/29/2024 10:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت وزارة التربية والتعليم، والمركز الوطني للأمن السيبراني، مذكرة تفاهم تهدف إلى تنفيذ الأنشطة والبرامج المتضمنة عقد ورش عمل ودورات تعريفية في مجال الأمن السيبراني وتبادل الخبرات.


ووقع المذكرة وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة.


وتضمنت المذكرة، التعاون والتنسيق في مجال عقد ورش العمل والدورات في الكشف عن الثغرات السيبرانية ومعالجتها، إضافة إلى دورات تدريبية فنية للمعلمين ومشرفي مختبرات الحاسوب وكوادر أقسام تكنولوجيا التعليم في مديريات التربية والتعليم، وتنفيذ برامج تدريبية للطلبة.


وأكد محافظة سعي الوزارة المستمر لتعزيز منظومة التحول الرقمي والأمن السيبراني وأمن المعلومات، إضافة إلى سعيها لرفع مستوى وعي العاملين لديها في تحقيق منظومة أمن المعلومات.


وأضاف أن مذكرة التفاهم تأتي تنفيذا لخطط الوزارة الاستراتيجية في التحول الرقمي وتحسين وتطوير إجراءات أمن وحماية المعلومات والبيانات والأنظمة الإلكترونية لديها.

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