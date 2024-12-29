منخفض جوي قبرصي يقترب من الاردن وامطار غزيرة وبرد بهذا الموعد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة من ساعات الصباح الاولى صباح الاثنين بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، الطقس بارد جداً و غائم في أغلب المناطق وتهطل بإذن الله تعالى الامطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية قد تكون لفترات محدودة في بعض المناطق يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، كما يتوقع أن تمتد الهطولات مع ساعات المساء الى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويوم الثلاثاء يبقى الطقس بارد جدا وغائم وماطراً باذن الله في أغلب المناطق خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما وتشير التحليلات الاولية في ساعات فجر يوم الثلاثاء الى احتمال هطول زخات ثلج ممزوجة بالمطر لفترة محدودة وغير مؤثرة فوق قمم جبال الشراة العالية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

مع ساعات الليل تضعف فرص الهطول المطري تدريجيا ويتوقع تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتخف سرعة الرياح.