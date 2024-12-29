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الامن العام يكشف سبب التواجد الأمني في شفا بدران

12/29/2024 9:07:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مصدر أمني اليوم الاحد إن سبب التواجد الامني في منطقة شفا بدران يعود إلى ان قرار حكم سيصدر اليوم بجريمة قتل وقعت في المنطقة سابقاً.


وقال المصدر إن جريمة قديمة وقعت في المنطقة، يصدر بها اليوم حكما قضائيا، وهو ما استدعى تواجدا أمنيا في المنطقة احترازيا.

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