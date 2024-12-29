الامن العام يكشف سبب التواجد الأمني في شفا بدران

الامن العام يكشف سبب التواجد الأمني في شفا بدران
التاريخ
12/29/2024 9:07:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مصدر أمني اليوم الاحد إن سبب التواجد الامني في منطقة شفا بدران يعود إلى ان قرار حكم سيصدر اليوم بجريمة قتل وقعت في المنطقة سابقاً.
وقال المصدر إن جريمة قديمة وقعت في المنطقة، يصدر بها اليوم حكما قضائيا، وهو ما استدعى تواجدا أمنيا في المنطقة احترازيا.
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