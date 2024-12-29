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شهداء بقصف إسرائيلي على ريف دمشق

12/29/2024 9:07:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن انفجارًا عنيفًا دوى في أحد مستودعات السلاح التي كانت تابعة لقوات النظام السابق بالقرب من مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، يرجح أنه ناجم عن استهداف إسرائيلي.
وادى القصف الى ارتقاء عدد من الشهداء واصابة آخرين ودمار واسع في المستودع.








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