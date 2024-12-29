فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 3 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن غدا الاثنين، من الساعة 9:30 لغاية الساعة 3 مساء لإجراء صيانة سنوية على خط الضغط المتوسط.



وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: دير علا، والطوال الشمالي، والمشاهرة، والدباب، وأبو الزيغان، وبئر أبو الزيغان16، ومبنى متصرفية دير علام، والبنك الإسلامي الأردني، ومحطة يسرى صغير، ومحطة مديرية زراعة دير علا، ومحطة صالح المعشر، ومركز صحي الطوال الشمالي، وريف مؤسسة الحق، وسوق المواشي، ومشروع إسكان الملاحمة، ومحطة الألبسة الهندية / مصنع تدوير البلاستيك,

--(بترا)