فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 3 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن غدا الاثنين، من الساعة 9:30 لغاية الساعة 3 مساء لإجراء صيانة سنوية على خط الضغط المتوسط.
وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: دير علا، والطوال الشمالي، والمشاهرة، والدباب، وأبو الزيغان، وبئر أبو الزيغان16، ومبنى متصرفية دير علام، والبنك الإسلامي الأردني، ومحطة يسرى صغير، ومحطة مديرية زراعة دير علا، ومحطة صالح المعشر، ومركز صحي الطوال الشمالي، وريف مؤسسة الحق، وسوق المواشي، ومشروع إسكان الملاحمة، ومحطة مصنع الألبسة الهندية / مصنع تدوير البلاستيك,
--(بترا)
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