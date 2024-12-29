عمومية غرفة تجارة الأردن تقرّ تقريرها عن عام 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة الأردن في اجتماعها السنوي الذي عقدته، مساء أمس السبت، بالإجماع التقرير السنوي عن أعمال مجلسها لعام 2023، الذي تضمن نشاطاتها وأعمالها، بالإضافة الى تعيين مدقق حسابات.



وأقرت كذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي الذي ترأسه رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، الحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة لعامي 2022 و 2023، وموازنة الغرفة التقديرية لعام 2025.



واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي بالمملكة، مشيدا بالتعاون الإيجابي مع الحكومة لمعالجتها، والاستجابة لمطالب الغرفة بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني.



بدوره، أشار الحاج توفيق إلى جهود غرفة تجارة الأردن لدعم غرف التجارة في المحافظات والاطلاع على الصعوبات التي تواجهها، من خلال عقد اجتماعات بمقارها بمشاركة وزير الصناعة والتجارة والتموين، مؤكدا أن هذه اللقاءات مستمرة خلال الفترة المقبلة.



وبين أن مجلس إدارة الغرفة أسس لعهد جديد لقيادة المشهد التجاري والخدمي بعموم المملكة ودعم غرفة التجارة لبناء مقرات جديدة لتحسين خدماتها المقدمة لمنتسبيها، ومنح الغرف بعموم المملكة دورا كبيرا بالمشهد الاقتصادي المحلي.