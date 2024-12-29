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تمديد دوام مكاتب ومديريات العمل حتى الساعة الخامسة مساء من الأحد للثلاثاء

12/29/2024 8:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر وزير العمل الدكتور خالد البكار تمديد دوام مكاتب ومديريات العمل حتى الساعة الخامسة مساء اعتبارا من مساء اليوم الأحد الموافق 2024/12/29 حتى الساعة الخامسة مساء من يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31.
ويأتي قرار الوزير لتسهيل الإجراءات على المراجعين وتمكينهم من الاستفادة من الإجراءات التنظيمية لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية العاملة لدى أصحاب العمل.








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