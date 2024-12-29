تنفيذ 157 مشروعا تنمويا وخدميا في محافظة معان خلال العام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت مختلف مناطق محافظة معان خلال العام الحالي 2024 العديد من المشاريع التنموية والخدماتية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.



وأكد محافظ معان حسن الجبور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، تنفيذ 157 مشروعا خدميا وتنمويا في مختلف مناطق المحافظة خلال 2024، أسهمت في تحسين البنية التحتية ورفع سوية القطاعات الخدمية والتنموية بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.



وأضاف الجبور، أن نسبة الإنجاز من مجمل المشاريع بلغت 80 بالمئة، وذلك من مجمل موازنة المحافظة للعام 2024، والتي بلغت 11 مليونًا و452 ألف دينار، وهي نسبة تحقق الأهداف التنموية المرسومة.



من جهته، أشار أمين سر مجلس محافظة معان أنس العمرات، إلى تنفيذ مشاريع صحية عدة، أبرزها إنشاء مركز صحي البترا الشامل بكلفة 1.5 مليون دينار، ومركز صحي الشوبك الشامل بكلفة 1.7 مليون دينار، إلى جانب إنشاء مشروع العيادات الخارجية في مستشفى معان بكلفة 3.2 مليون دينار، وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 40 بالمئة.



وأكد إنجاز مشاريع إنشاء مدارس، أبرزها، مدرسة آمنة بنت وهب والمدارس الأساسية في منطقة البترا بكلفة مليون دينار، إلى جانب إنجاز مدرسة الشهيد معاذ الدماني في منطقة الجفر بكلفة نصف مليون دينار، ومدرسة الأبراج الأساسية في الشوبك بكلفة نصف مليون دينار، ومدرسة حمدون الأساسية في الطيبة بكلفة نصف مليون دينار، ومدرسة أبو اللسن بقيمة نصف مليون دينار، ومدرسة أروى بنت عبد المطلب بقيمة نصف مليون دينار وهي قيد التنفيذ، إضافة إلى استكمال مشروع مدرسة أم عمارة الأساسية في الشوبك بكلفة 2 مليون دينار، فيما تم تنفيذ أعمال صيانة لمدارس بكلفة 200 ألف دينار، وإنشاء ملاعب خماسية بكلفة 150 ألف دينار.



وأشار العمرات، إلى تقديم دعم تقني وأجهزة متنوعة لجامعة الحسين بن طلال بكلفة 120 ألف دينار، إضافة إلى إنشاء صالة الأمير راشد في قضاء إيل بكلفة 140 ألف دينار، وأعمال صيانة وتأهيل لمجمع سمو الأميرة هيا الرياضي بكلفة 340 ألف دينار، وبنسبة إنجاز بلغت 50 بالمئة، كما تم إنشاء مرافق شبابية في مختلف مناطق المحافظة بكلفة نصف مليون دينار.

ولفت إلى البدء بتنفيذ مشروع مسجدي "الصحابة ومعاوية" بكلفة 570 ألف دينار، وصيانة عدة مساجد وفرشها وتزويدها بالطاقة الشمسية بكلفة 200 ألف دينار، كما تم إنشاء مركز المنار في الحسينية بكلفة 400 ألف دينار، إضافة لدعم بلديات المحافظة بمبلغ 490 ألف دينار.

وقال العمرات، إن المجلس نفذ مشاريع زراعية بكلفة 200 ألف دينار، إضافة إلى تحسين شبكة مياه الجفر بكلفة 50 ألف دينار، وإنارة طرق بكلفة 150 ألف دينار، وشراء آليات، فيما تم استكمال بناء الطابق الثاني لمديرية أشغال البترا بكلفة 315 ألف دينار، إلى جانب استحداث مشاغل تدريب مهني في معان والبترا بكلفة 70 ألف دينار، ودعم الشركة الوطنية للتدريب بمشغل صيانة الهايبرد بكلفة 30 ألف دينار، كما تم الانتهاء من صيانة وترميم بعض المواقع الأثرية بـ120 ألف دينار.

بدوره، قال رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح، إن البلدية نفذت العديد من المشاريع الخدمية والتنموية التي أسهمت في تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الموجهة للسكان، عبر التركيز على التشاركية والاستثمار مع القطاعات الأهلية والخاصة والحكومية.

وأشار إلى إنشاء وتجهيز وتشغيل مبنى بلدية معان الجديد بكلفة بلغت 4 مليون دينار تقريبًا، فيما تم تأجير أحد الأجنحة في المبنى لوزارة الاقتصاد الرقمي، ما أسهم في توفير إيرادات مالية إضافية لصندوق البلدية، إلى جانب افتتاح فرع لمكتبة شومان داخل البلدية بهدف تفعيل الجانب الثقافي وتقديم الدورات للشباب، كما قامت البلدية بإنشاء وافتتاح روضة أطفال تابعة للبلدية بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ما أسهم في تحسين بيئة العمل داخل مرافق البلدية.



ولفت إلى أن البلدية بدأت بتنفيذ عطاء السوق الشعبي داخل معان بكلفة 157 ألف دينار، وسيضم المشروع 40 كشكا ووحدات صحية ومرافق للخدمات ومواقف للسيارات، وذلك من أجل توفير بدائل لأصحاب البسطات والتخفيف من ظاهرة التجاوزات على الطرق والأرصفة، كما بدأت البلدية بتنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار وصيانة بعض نقاط الضعف في البنية التحتية والجسور بكلفة تبلغ 267 ألف دينار، مبينًا أن المشروع استهدف صيانة 3 جسور ومواقع تجمع مياه الأمطار وسط المدينة.



وقال "تم البدء بتنفيذ مشروع المقبرة الإسلامية في معان بكلفة 40 ألف دينار، ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 67 بالمئة، كما تم طرح مشروع السوق السياحي التراثي في معان بالتعاون مع عدة وزارات؛ حيث خصصت البلدية مبلغ 799 ألف دينار، إلى جانب مليون دينار خصصت من قبل وزارة الإدارة المحلية، و2.5 مليون دينار من وزارة السياحة، ومبلغ 250 ألف دينار من وزارة التخطيط، حيث يهدف المشروع إلى تحسين الواقع التجاري والسياحي والتنموي لمعان وإدراجها على الخارطة السياحية".



وأضاف أن البلدية قامت بإعادة تنظيم المنطقة الحرفية وتحويلها إلى منطقة للصناعات الخفيفة وتوفير محطة كهربائية بكلفة 42 ألف دينار، كما تم توريد كسارة حديثة بكلفة 280 ألف دينار، وذلك بهدف تطوير البيئة الحرفية لأرباب المهن وأصحاب الحرفيات في تلك المنطقة، إلى جانب تعزيز قدرات البلدية لتقديم خدماتها على الشكل المطلوب.