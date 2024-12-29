الاردن ... تحذير من النظر إلى الشمس يوم السبت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي إن الأرض ستدور حول الشمس بمدار إهليلجي وتكون في أقرب ما يمكن من الشمس والتي تسمى نقطة الحضيض الشمسي في الساعة 4:28 من مساء يوم السبت الموافق 4 كانون الثاني/ يناير 2025.



وأضاف السكجي في بيان أن الظاهرة تحدث مرة كل سنة، و أقرب مسافة بين مركزي الأرض والشمس في لحظة الحضيض تساوي 0.9833274 وحدة فلكية، والوحدة الفلكية هي معدل المسافة بين مركزي الأرض والشمس، بينما أبعد مسافة بين الأرض والشمس، والتي تسمى الأوج الشمسي وتحدث الساعة 7:55 من مساء يوم الخميس الموافق 3 تموز 2025 والمسافة 1.0166437 وحدة فلكية، والفرق في المسافة بين الأوج والحضيض لسنة 2025 يساوي تقريبا نصف مليون كيلومتر.



وبين السكجي أنه ونتيجة التفاعل الجذبي بين الأرض والقمر وبقية مكونات النظام الشمسي تختلف هذه المسافة من سنة الى اخرى، ويمكن استعراض اقل واكبر حضيض من 2001 الى 2100 ، نجد ان أقل حضيض قد حدث في 5 كانون الثاني/ يناير 2020 وكانت المسافة 0.9832436 وحدة فلكية وأكبر حضيض سيحدث في 5 كانون الثاني/ يناير 2098 والمسافة 0.9833866 وحدة فلكية.



وأشار إلى أن الإشعاع الشمسي الذي يسقط على الأرض بالمتوسط سيكون عند الحضيض أكثر كثافة بنسبة 7٪ تقريبًا مما هو عليه عند الأوج، وحجم الشمس أكبر بحوالي 3.6 بالمائة عند الحضيض منه عند الأوج، وهذا الاختلاف، بطبيعة الحال، صغير جدًا بحيث لا يمكن اكتشافه او ملاحظته بالعين المجردة، وملاحظة هذه الزيادة تحتاج إلى أجهزة رصدية متقدمة، لذا نحذر من النظر المباشر للشمس لما لها من أضرار خطيرة على العين.



وقال إن التغيرات السنوية على الطقس، بين الصيف والشتاء، تنتج بالكامل بسبب“ميل محور دوران الأرض”، وليس عن أي تغيير في المسافة بين بعدها أو قربها عن الشمس، حيث تتشكل أنماط الطقس الموسمية في المقام الأول من خلال ميل محور دوران الأرض بمقدار 23.5 درجة تقريبا، وليس من خلال الأوج او الحضيض.



وتابع :” خلال فصل الشتاء الفلكي في الجزء الشمالي للأرض، يميل القطب الشمالي بعيدًا عن الشمس، وتكون الشمس في مسارها الظاهري منخفضة في السماء، ويكون النهار قصير والليل طويل، وهذا ما يجعل شهر كانون الثاني/ يناير باردًا، إن متوسط درجة حرارة الأرض بأكملها عند الحضيض الشمسي أقل بحوالي 2.3 درجة مئوية مما هي عليه عند الأوج، حسب بيانات معدل درجة الحرارة العالمية”.



وأوضح أنه هناك اختلاف ملحوظ آخر بين فصول الصيف في نصفي الكرة الأرضية وهو مدتها، وفقًا لقانون كبلر الثاني، تتحرك الكواكب بشكل أبطأ عند الأوج مما عليه عند الحضيض ، ونتيجة لذلك، يكون فصل الصيف الشمالي على الأرض أطول بيومين إلى ثلاثة أيام من فصل الصيف الجنوبي، مما يمنح الشمس وقتًا أطول لمزيد من الحرارة في القارات الشمالية.



وعزا ذلك للتغيرات في الاختلاف المركزي لمدار الأرض، فإن التواريخ التي تصل فيها الأرض إلى الحضيض أو الأوج ليست ثابتة بشكل عام، وتختلف من سنة لأخرى، مثلا في عام 1246، حدث الانقلاب الشتوي في شهر ديسمبر في نفس اليوم الذي وصلت فيه الأرض إلى الحضيض الشمسي، ومنذ ذلك الحين، انحرفت مواعيد الحضيض والأوج بمقدار يوم واحد كل 58 عامًا، لكن على المدى القصير يمكن أن تختلف التواريخ لمدة تصل إلى يومين من سنة إلى أخرى.