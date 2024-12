Zain Esports تحقق نموا كبيرا في المجتمع الإقليمي للألعاب الإلكترونية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة زين أن علامتها التجارية للرياضات الإلكترونية Zain Esports أنهت عاما ناجحا من الفعاليات والمسابقات المحلية والإقليمية، بعد أن أجرت 50 بطولة ومسابقة عبر عملياتها في أسواق الكويت، السعودية، البحرين، الأردن، والعراق.



وكشفت المجموعة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن العام الأخير مثل منعطفا مهما لنشاط وفعاليات شركة Zain Esports بعد أن دخلت في شراكة مع Riot Games MEA - إحدى أكبر ناشري محتوى الألعاب الإلكترونية في العالم - لإطلاق خوادم "League of Legends ME" في أسواق الشرق الأوسط.



وبينت أن هذه الشراكة جعلت محتوى Riot Games MEA والبطولات والمسابقات والبطولات جزءا من أجندة فعاليات شركة Zain Esports في أسواقها، كما منحت هذه الشراكة زين امتدادا لعلاقتها الاستراتيجية مع "League of Legends ME" التي تدير شبكة واسعة من الدوريات الرياضة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، التي بدأت بإطلاق أنشطة الألعاب الخاصة بخادم الشرق الأوسط لـ League of Legends، وهي إحدى أكثر الألعاب الإلكترونية شعبية لـ "Riot Games".



ومنذ إطلاقها لأول مرة في العام 2021، اجتذبت العلامة التجارية Zain Esports حوالي 70 ألف مشارك، وحصدت أكثر من 160 مليون ظهور على شبكات التواصل الاجتماعي إقليميا، وتمتلك Zain Esports حاليا 210 آلاف متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، وخلال العام الأخير شاهد أكثر من 820 ألف مشاهد بطولات Zain Esports التي تم بثها مباشرة على Twitch و YouTube .



الجدير بالذكر أن مجموعة زين استثمرت في ترقيات شبكاتها في السنوات الأخيرة، حيث كانت الألعاب واحدة من أهم حالات الاستخدام التجاري لتطبيقات الجيل الخامس، وشبكات الألياف الضوئية إلى المنازل (FTTH) ، وقد تمكنت زين من تحديد هذه الفرص في وقت مبكر، حيث عملت على تنمية مجتمع الألعاب الإلكترونية في أسواق الشرق الأوسط.



وأفادت زين أن هذا الاستثمار في ترقية وتحديث شبكاتها قادها إلى تطوير نظام بيئي نابض بالحياة للألعاب الإلكترونية عبر أسواق المنطقة، حيث تقود أنشطة Zain Esports مجتمعا نشطا للألعاب الإلكترونية، يتحرك تحت عناوين كبيرة بارزة في هذا المجال مثل : Fortnite ،Counter Strike ،Call of Duty ،PUBG Mobile ،League of Legends ،FC FIFA ، وValorant.



الكويت

أجرت شركة Zain Esports عددا من بطولات (كرة القدم) غير المتصلة بالإنترنت طوال العام 2024 ، وقدمت هذه المسابقات مئات اللاعبين في 62 مباراة .



السعودية

واصلت شركة PLAYHERA الذراع المحلية لشركة Zain Esports دعمها المتواصل لبيئة الألعاب الإلكترونية في المملكة.



البحرين

دخلت شركة Zain Esports في شراكة مع الجامعات لإطلاق دوري زين للجامعات داخل المملكة، حيث شارك أكثر من 300 لاعبا ناشئا في بطولات وورش عمل مختلفة أقيمت في مختبر Zain Esports الذي تم إطلاقه مؤخرا داخل مقر الشركة.



الأردن

وقّعت شركة زين الأردن عبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo اتفاقية تعاون استراتيجي مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية (JEF)، بهدف تعزيز قِطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية الأردني الذي يشهد نمواً متسارعاً في المملكة.



بموجب اتفاقية الشراكة، ستقوم الشركة برعاية الأنشطة والفعاليات التي ينظمها ويطلقها الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، إلى جانب تقديم الرعاية والدعم اللازم للفِرق المُمثلة للأردن في كافة المحافل والبطولات الدولية والعالمية، حيث تحرص زين ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية على تنمية المواهب الأردنية، وتوفير تدريب شامل مصمم خصيصاً للمواهب التي ستقود المشهد في مجال الرياضات الإلكترونية.



العراق

شاركت Zain ESports في كأس العالم للرياضات الإلكترونية في مسابقة Tekken 8 التي أقيمت في الرياض، بالإضافة إلى ذلك، كانت زين للرياضات الإلكترونية في العراق شريكا استراتيجيا لمعرض العراق الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ITEX)، ودعمت بانتظام بطولات الرياضات الإلكترونية.

وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود "يعتبر مجتمع اللاعبين الشغوفين بالرياضات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم مجتمعا متحمسا، وفي مجتمعات الشرق الأوسط يزداد الأمر حماسا عندما يتعلق الأمر بمحتوى الألعاب، لذا تلتزم زين بدعم وتطوير هذا النشاط المثير والموجه غالبا للشباب".



وتابع قائلا " نحن ممتنون للغاية لشركائنا والمتعاونين الذين ننظم معهم هذه الفعاليات والمسابقات، التي تجذب المتعة والحماس، وهذا العام استطاعت Zain Esports أن تترجم أهدافها هذه بنجاح، حيث أصبحت فعالياتها وبطولاتها الإقليمية تمثل جزءا رئيسيا على خريطة الألعاب الإلكترونية".



الجدير بالذكر أن أنشطة زين في الرياضات الإلكترونية باتت تدعم وبشكل كبير الشركات العاملة للتواصل مع مجتمع الألعاب وتوفير البيانات والخدمات المماثلة عالية القيمة، كما تعمل زين على تمكين المتابعين من مشاهدة الألعاب والمحتوى مباشرة عبر قنوات Zain Esports على شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصا Twitch وYouTube، بالإضافة إلى الشبكات والمنصات الأخرى : Instagram وFacebook وTwitter وLinkedIn .



وبفضل الاستثمارات المستمرة في تحديث شبكات الجيل الخامس وشبكة الألياف الضوئية عبر أسواقها، ستتمكن علامة زين Zain Esports من تقديم أنشطة ومسابقات أكثر جاذبية في مجال الرياضات الإلكترونية خلال العام 2025 وما بعده.

