Zain Esports تحقق نموا كبيرا في المجتمع الإقليمي للألعاب الإلكترونية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة زين أن علامتها التجارية للرياضات الإلكترونية Zain Esports أنهت عاما ناجحا من الفعاليات والمسابقات المحلية والإقليمية، بعد أن أجرت 50 بطولة ومسابقة عبر عملياتها في أسواق الكويت، السعودية، البحرين، الأردن، والعراق.



وكشفت المجموعة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن العام الأخير مثل منعطفا مهما لنشاط وفعاليات شركة Zain Esports بعد أن دخلت في شراكة مع Riot Games MEA - إحدى أكبر ناشري محتوى الألعاب الإلكترونية في العالم - لإطلاق خوادم "League of Legends ME" في أسواق الشرق الأوسط.



وبينت أن هذه الشراكة جعلت محتوى Riot Games MEA والبطولات والمسابقات والبطولات جزءا من أجندة فعاليات شركة Zain Esports في أسواقها، كما منحت هذه الشراكة زين امتدادا لعلاقتها الاستراتيجية مع "League of Legends ME" التي تدير شبكة واسعة من الدوريات الرياضة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، التي بدأت بإطلاق أنشطة الألعاب الخاصة بخادم الشرق الأوسط لـ League of Legends، وهي إحدى أكثر الألعاب الإلكترونية شعبية لـ "Riot Games".



ومنذ إطلاقها لأول مرة في العام 2021، اجتذبت العلامة التجارية Zain Esports حوالي 70 ألف مشارك، وحصدت أكثر من 160 مليون ظهور على شبكات التواصل الاجتماعي إقليميا، وتمتلك Zain Esports حاليا 210 آلاف متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، وخلال العام الأخير شاهد أكثر من 820 ألف مشاهد بطولات Zain Esports التي تم بثها مباشرة على Twitch و YouTube .



الجدير بالذكر أن مجموعة زين استثمرت في ترقيات شبكاتها في السنوات الأخيرة، حيث كانت الألعاب واحدة من أهم حالات الاستخدام التجاري لتطبيقات الجيل الخامس، وشبكات الألياف الضوئية إلى المنازل (FTTH) ، وقد تمكنت زين من تحديد هذه الفرص في وقت مبكر، حيث عملت على تنمية مجتمع الألعاب الإلكترونية في أسواق الشرق الأوسط.



وأفادت زين أن هذا الاستثمار في ترقية وتحديث شبكاتها قادها إلى تطوير نظام بيئي نابض بالحياة للألعاب الإلكترونية عبر أسواق المنطقة، حيث تقود أنشطة Zain Esports مجتمعا نشطا للألعاب الإلكترونية، يتحرك تحت عناوين كبيرة بارزة في هذا المجال مثل : Fortnite ،Counter Strike ،Call of Duty ،PUBG Mobile ،League of Legends ،FC FIFA ، وValorant.



الكويت

أجرت شركة Zain Esports عددا من بطولات (كرة القدم) غير المتصلة بالإنترنت طوال العام 2024 ، وقدمت هذه المسابقات مئات اللاعبين في 62 مباراة .



السعودية

واصلت شركة PLAYHERA الذراع المحلية لشركة Zain Esports دعمها المتواصل لبيئة الألعاب الإلكترونية في المملكة.



البحرين

دخلت شركة Zain Esports في شراكة مع الجامعات لإطلاق دوري زين للجامعات داخل المملكة، حيث شارك أكثر من 300 لاعبا ناشئا في بطولات وورش عمل مختلفة أقيمت في مختبر Zain Esports الذي تم إطلاقه مؤخرا داخل مقر الشركة.



الأردن

وقّعت شركة زين الأردن عبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo اتفاقية تعاون استراتيجي مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية (JEF)، بهدف تعزيز قِطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية الأردني الذي يشهد نمواً متسارعاً في المملكة.



بموجب اتفاقية الشراكة، ستقوم الشركة برعاية الأنشطة والفعاليات التي ينظمها ويطلقها الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، إلى جانب تقديم الرعاية والدعم اللازم للفِرق المُمثلة للأردن في كافة المحافل والبطولات الدولية والعالمية، حيث تحرص زين ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية على تنمية المواهب الأردنية، وتوفير تدريب شامل مصمم خصيصاً للمواهب التي ستقود المشهد في مجال الرياضات الإلكترونية.



العراق

شاركت Zain ESports في كأس العالم للرياضات الإلكترونية في مسابقة Tekken 8 التي أقيمت في الرياض، بالإضافة إلى ذلك، كانت زين للرياضات الإلكترونية في العراق شريكا استراتيجيا لمعرض العراق الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ITEX)، ودعمت بانتظام بطولات الرياضات الإلكترونية.

وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود "يعتبر مجتمع اللاعبين الشغوفين بالرياضات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم مجتمعا متحمسا، وفي مجتمعات الشرق الأوسط يزداد الأمر حماسا عندما يتعلق الأمر بمحتوى الألعاب، لذا تلتزم زين بدعم وتطوير هذا النشاط المثير والموجه غالبا للشباب".



وتابع قائلا " نحن ممتنون للغاية لشركائنا والمتعاونين الذين ننظم معهم هذه الفعاليات والمسابقات، التي تجذب المتعة والحماس، وهذا العام استطاعت Zain Esports أن تترجم أهدافها هذه بنجاح، حيث أصبحت فعالياتها وبطولاتها الإقليمية تمثل جزءا رئيسيا على خريطة الألعاب الإلكترونية".



الجدير بالذكر أن أنشطة زين في الرياضات الإلكترونية باتت تدعم وبشكل كبير الشركات العاملة للتواصل مع مجتمع الألعاب وتوفير البيانات والخدمات المماثلة عالية القيمة، كما تعمل زين على تمكين المتابعين من مشاهدة الألعاب والمحتوى مباشرة عبر قنوات Zain Esports على شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصا Twitch وYouTube، بالإضافة إلى الشبكات والمنصات الأخرى : Instagram وFacebook وTwitter وLinkedIn .



وبفضل الاستثمارات المستمرة في تحديث شبكات الجيل الخامس وشبكة الألياف الضوئية عبر أسواقها، ستتمكن علامة زين Zain Esports من تقديم أنشطة ومسابقات أكثر جاذبية في مجال الرياضات الإلكترونية خلال العام 2025 وما بعده.

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