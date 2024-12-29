اعتقال الدكتور حسام أبو صفية في غزة حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) في اليوم الـ450 للعدوان على غزة، واصل الاحتلال قصفه مناطق عدة، في حين أفادت مصادر طبية باستشهاد 39 فلسطينيا منذ فجر السبت، 27 منهم شمالي القطاع.

و طالبت حركة حماس

بإرسال مراقبين أمميين لمستشفيات غزة لتفنيد أكاذيب الاحتلال ومزاعمه حول استخدامها لأغراض عسكرية.

حيث علق يعقوب : بنك أهداف الجيش الاسرائيلي كله مستشفيات حسبنا الله ونعم الوكيل

و قال أبو هاني : حسبي الله ونعم الوكيل علي تخاذل العالم والدول العربية والله أن الله لن ينسى ترك الدول العربية والإسلامية اخوانهم في غزه لوحدهم صبر جميل والله المستعان

و أضاف محمد : حسبي الله ونعم الوكيل على كل من خضلهم وسكت عنهم

و من جهة أخرى، انتشر المشهد الأخير للدكتور حسام أبو صفية كالنار في الهشيم على منصات التواصل ...

حيث كتب الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة :"بهذه الصورة، لخّص الدكتور حسام أبو صفية وضعنا بإيجاز: الطبيب الذي يقدم الخدمة الطبية الإنسانية لأبناء شعبه ولا يملك سوى معطفه الطبي، في مواجهة آلة القتل والتدمير والاحتلال".

و كتب ناشطون "نودع العام بصورة رجل ما هزته دولة نووية، ولا أخافته دبابات فولاذية، يضطر للذهاب لمصيره بقدميه الحافيتين، وكل حبة تراب تحتها تقبل ملامسه".

وطالب مدونون بإطلاق حملة على منصات التواصل تسلط الضوء على الدكتور حسام أبو صفية وباقي طاقمه الطبي، بقولهم :

"إذا كان هناك من يهتم لحياة الدكتور حسام أبو صفية ينبغي عليه أن يقدم خطوات حقيقية لإسناده، من خلال تحرك قانوني وإعلامي ضاغط للإفراج عنه وضمان سلامته، مع العلم أنه يحمل الجنسية الروسية.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم، في أمان الله ...

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · اعتقال الدكتور حسام أبو صفية في غزة حديث مواقع التواصل