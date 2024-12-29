اعتقال الدكتور حسام أبو صفية في غزة حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) في اليوم الـ450 للعدوان على غزة، واصل الاحتلال قصفه مناطق عدة، في حين أفادت مصادر طبية باستشهاد 39 فلسطينيا منذ فجر السبت، 27 منهم شمالي القطاع.
و طالبت حركة حماس
بإرسال مراقبين أمميين لمستشفيات غزة لتفنيد أكاذيب الاحتلال ومزاعمه حول استخدامها لأغراض عسكرية.
حيث علق يعقوب : بنك أهداف الجيش الاسرائيلي كله مستشفيات حسبنا الله ونعم الوكيل
و قال أبو هاني : حسبي الله ونعم الوكيل علي تخاذل العالم والدول العربية والله أن الله لن ينسى ترك الدول العربية والإسلامية اخوانهم في غزه لوحدهم صبر جميل والله المستعان
و أضاف محمد : حسبي الله ونعم الوكيل على كل من خضلهم وسكت عنهم
و من جهة أخرى، انتشر المشهد الأخير للدكتور حسام أبو صفية كالنار في الهشيم على منصات التواصل ...
حيث كتب الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة :"بهذه الصورة، لخّص الدكتور حسام أبو صفية وضعنا بإيجاز: الطبيب الذي يقدم الخدمة الطبية الإنسانية لأبناء شعبه ولا يملك سوى معطفه الطبي، في مواجهة آلة القتل والتدمير والاحتلال".
و كتب ناشطون "نودع العام بصورة رجل ما هزته دولة نووية، ولا أخافته دبابات فولاذية، يضطر للذهاب لمصيره بقدميه الحافيتين، وكل حبة تراب تحتها تقبل ملامسه".
وطالب مدونون بإطلاق حملة على منصات التواصل تسلط الضوء على الدكتور حسام أبو صفية وباقي طاقمه الطبي، بقولهم :
"إذا كان هناك من يهتم لحياة الدكتور حسام أبو صفية ينبغي عليه أن يقدم خطوات حقيقية لإسناده، من خلال تحرك قانوني وإعلامي ضاغط للإفراج عنه وضمان سلامته، مع العلم أنه يحمل الجنسية الروسية.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم، في أمان الله ...
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · اعتقال الدكتور حسام أبو صفية في غزة حديث مواقع التواصل
MENAFN29122024000209011053ID1109039245
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.