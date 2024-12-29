قائد الإدارة السورية الجديدة: إجراء الانتخابات قد يستغرق 4 سنوات

(MENAFN
- Amman Net) قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الأحد، إن عملية كتابة وإعداد دستور جديد لسوريا قد يستغرق نحو 3 سنوات، فيما قد تستغرق عملية تنظيم انتخابات
في البلاد 4 سنوات.
وأشار الشرع في حديثه لوسائل إعلام إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة تمهيدية لحكومة مؤقتة بمدة أطول، لافتا النظر إلى أن المحاصصة في الفترة الحالية ستدمر الفترة الانتقالية.
ونوه الشرع إلى أن سوريا تحتاج إلى نحو سنة ليلمس فيها السوريون تغييرات خدمية جذرية.
وأكد الشرع أنه سيتم حل هيئة تحرير الشام، وأن وزارة الدفاع السورية ستضم قوات كردية إلى صفوفها.
وبين أن الإدارة السورية الجديدة تتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لحل أزمة شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية.
وتابع: " لن نسمح بأن تشكل سوريا منصة انطلاق لهجمات حزب العمال الكردستاني"
وأعرب الشرع عن أمله بأن تزيل الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب العقوبات عن سوريا، وأن لا تنتهج سياسة الإدارة السابقة.
وشدد على أن لسوريا مصالح استراتيجية مع روسيا، في الوقت الذي لا تريد فيه بلاده أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها بسوريا.
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