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قائد الإدارة السورية الجديدة: إجراء الانتخابات قد يستغرق 4 سنوات

12/29/2024 7:08:58 AM
(MENAFN- Amman Net) قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الأحد، إن عملية كتابة وإعداد دستور جديد لسوريا قد يستغرق نحو 3 سنوات، فيما قد تستغرق عملية تنظيم انتخابات في البلاد 4 سنوات.

وأشار الشرع في حديثه لوسائل إعلام إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة تمهيدية لحكومة مؤقتة بمدة أطول، لافتا النظر إلى أن المحاصصة في الفترة الحالية ستدمر الفترة الانتقالية.

ونوه الشرع إلى أن سوريا تحتاج إلى نحو سنة ليلمس فيها السوريون تغييرات خدمية جذرية.

وأكد الشرع أنه سيتم حل هيئة تحرير الشام، وأن وزارة الدفاع السورية ستضم قوات كردية إلى صفوفها.

وبين أن الإدارة السورية الجديدة تتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لحل أزمة شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية.

وتابع: " لن نسمح بأن تشكل سوريا منصة انطلاق لهجمات حزب العمال الكردستاني"

وأعرب الشرع عن أمله بأن تزيل الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب العقوبات عن سوريا، وأن لا تنتهج سياسة الإدارة السابقة.

وشدد على أن لسوريا مصالح استراتيجية مع روسيا، في الوقت الذي لا تريد فيه بلاده أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها بسوريا.

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