الأصفر.. يتصدر صيحات الموضة لهذا الموسم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعد أن كان اللون الأحمر في مقدمة الألوان الرائجة في وقت سابق من هذا العام، بدأت بوصلة الموضة تتجه نحو اللون الأصفر بكل تدرجاته ليصبح أحد أبرز ألوان الموسم.



دخل اللون الأصفر بقوة إلى عالم الموضة ليعكس شخصية المرأة الجريئة والمتحررة. ومن خلال عروض الأزياء في أسبوع الموضة في نيويورك 2024، ظهر اللون الأصفر في مجموعات العديد من المصممين مثل سيرجيو هدسون ونانوشكا وتيبي. كما أن المصممين اللبنانيين والعرب لم يغيبوا عن تقديم هذا اللون المميز بتدرجاته المختلفة.



يمتاز الأصفر بطابعه الدافئ والخفيف، مما يجعله خياراً مثالياً لإطلالات متنوعة. يمكن اعتماده في قطع أنيقة مثل التنانير، الفساتين الطويلة، والمعاطف الـ"أوفركسايزد".

فوشيا