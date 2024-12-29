خدمة جديدة لهواة السيارات: بودي وركس تُطلق خدمة الرسم بالرشّ الهوائي المتطورة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت بودي وركس، واحدة من أفضل منشآت إصلاح وتعديل هياكل المركبات في مملكة البحرين، اليوم عن إطلاقها خدمة الرسم بالرش الهوائي الجديدة. وتأتي هذه الخدمة المبتكرة لتكون إضافة مُهمة لما توفره هذه المنشأة الرائدة من خدمات شاملة، إذ يُقدم الرسم بالرش الهوائي مستوىً غير مسبوق من الدقة في أعمال الرسم المخصصة حسب الطلب.

يقدم الرسم بالرش الهوائي مستوى عالٍ من الإبداع والتخصيص لا يمكن الحصول عليه باستخدام الطرق التقليدية. سواء كنت ترغب في إضافة التفاصيل الأنيقة والجذابة للمركبة أو تحويل المركبة إلى لوحة فنية متكاملة، يُمكن لفناني بودي وركس أن يحولوا أي رؤية لواقع ملموس مع هذه التقنية الحديثة، لتمنحك لمسة نهائية عالية الجودة تضيف بُعدًا جديدًا لجمالية أي مركبة.

وتعليقًا على إطلاق هذه الخدمة المتميزة، صرح السيد محمود شملوه، المدير العام في بودي وركس، بالقول: "نحن مسرورون بإطلاق هذه الخدمة الجديدة والمميزة لعملائنا الكرام، والتي ستتيح لهم تغيير الطريقة التي يرون بها مركباتهم. نقدم الآن الرسم بالرش الهوائي المخصص حسب الطلب للسيارات والدراجات النارية والزوارق، مما يتيح للعملاء إضافة لمسة شخصية تعكس أسلوبهم وشغفهم. سواء كان العملاء يرغبون في عرض تصميمهم المفضل أو تنفيذ فكرة مفضلة أو إنشاء تأثير بصري رائع، فإن موظفينا الفنانين من أصحاب المهارة العالية على أتم استعداد لتحقيق أحلامهم."

وتابع: "بفضل سنوات من الخبرة في هذا المجال، نستخدم دهانات وتقنيات عالية الجودة لضمان أن تكون كل مركبة قطعة فنية جميلة ومتينة في نفس الوقت. نقدم خدمة الرسم بالرش الهوائي التي تناسب مجموعة متنوعة من الأذواق. سواء كنت تبحث عن تصاميم معقدة أو عبارات جريئة، يمكننا أن نصنع ما يناسب ذوقك تمامًا. ويعد هذا العرض الجديد مثاليًا لمحبي الفنون الذين يريدون التميز على الطرقات أو في المياه، أو لأولئك الذين يرغبون ببساطة في إضافة لمسة جمالية إلى مركباتهم."

وأضاف: " نعمل بجهد دائمًا في بودي وركس لتقديم أفضل الخدمات وأحدث التقنيات. وتعد تقنية الرسم بالرش الهوائي دليلاً على التزامنا بالتميز والابتكار في قطاع السيارات."

تدعو بودي وركس العملاء للتواصل معها لتحديد موعد لاستشارة تناقش احتياجاتهم من الرسم بالرش الهوائي حسب الطلب.

من الجدير بالذكر أنه قد تم تدشين بودي وركس في عام 2015 لتصبح أول مشروع صناعي من نوعه وحجمه في المملكة، وتختص بتعديل وتصليح المركبات الخاصة والتجارية الثقيلة. وتقدم بودي وركس خدمات ممتازة ومعاييرًا أعلى في مجال الإصلاح والتعديل. وتتميز بودي وركس عن منافسيها من خلال تقديم الجودة العالية والضمان على منتجاتها وخدماتها، بينما تضمن العمليات الآلية بالكامل أفضل النتائج النهائية.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة مقر بودي وركس الكائن على شارع المعسكر في منطقة الرفاع. للحصول على التسعيرات وحجز المواعيد، تفضل بزيارة أو تواصل عبر الاتصال الهاتفي أو واتساب على الرقم 97317705000+.