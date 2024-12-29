خدمة جديدة لهواة السيارات: بودي وركس تُطلق خدمة الرسم بالرشّ الهوائي المتطورة

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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت بودي وركس، واحدة من أفضل منشآت إصلاح وتعديل هياكل المركبات في مملكة البحرين، اليوم عن إطلاقها خدمة الرسم بالرش الهوائي الجديدة. وتأتي هذه الخدمة المبتكرة لتكون إضافة مُهمة لما توفره هذه المنشأة الرائدة من خدمات شاملة، إذ يُقدم الرسم بالرش الهوائي مستوىً غير مسبوق من الدقة في أعمال الرسم المخصصة حسب الطلب.
يقدم الرسم بالرش الهوائي مستوى عالٍ من الإبداع والتخصيص لا يمكن الحصول عليه باستخدام الطرق التقليدية. سواء كنت ترغب في إضافة التفاصيل الأنيقة والجذابة للمركبة أو تحويل المركبة إلى لوحة فنية متكاملة، يُمكن لفناني بودي وركس أن يحولوا أي رؤية لواقع ملموس مع هذه التقنية الحديثة، لتمنحك لمسة نهائية عالية الجودة تضيف بُعدًا جديدًا لجمالية أي مركبة.
وتعليقًا على إطلاق هذه الخدمة المتميزة، صرح السيد محمود شملوه، المدير العام في بودي وركس، بالقول: "نحن مسرورون بإطلاق هذه الخدمة الجديدة والمميزة لعملائنا الكرام، والتي ستتيح لهم تغيير الطريقة التي يرون بها مركباتهم. نقدم الآن الرسم بالرش الهوائي المخصص حسب الطلب للسيارات والدراجات النارية والزوارق، مما يتيح للعملاء إضافة لمسة شخصية تعكس أسلوبهم وشغفهم. سواء كان العملاء يرغبون في عرض تصميمهم المفضل أو تنفيذ فكرة مفضلة أو إنشاء تأثير بصري رائع، فإن موظفينا الفنانين من أصحاب المهارة العالية على أتم استعداد لتحقيق أحلامهم."
وتابع: "بفضل سنوات من الخبرة في هذا المجال، نستخدم دهانات وتقنيات عالية الجودة لضمان أن تكون كل مركبة قطعة فنية جميلة ومتينة في نفس الوقت. نقدم خدمة الرسم بالرش الهوائي التي تناسب مجموعة متنوعة من الأذواق. سواء كنت تبحث عن تصاميم معقدة أو عبارات جريئة، يمكننا أن نصنع ما يناسب ذوقك تمامًا. ويعد هذا العرض الجديد مثاليًا لمحبي الفنون الذين يريدون التميز على الطرقات أو في المياه، أو لأولئك الذين يرغبون ببساطة في إضافة لمسة جمالية إلى مركباتهم."
وأضاف: " نعمل بجهد دائمًا في بودي وركس لتقديم أفضل الخدمات وأحدث التقنيات. وتعد تقنية الرسم بالرش الهوائي دليلاً على التزامنا بالتميز والابتكار في قطاع السيارات."
تدعو بودي وركس العملاء للتواصل معها لتحديد موعد لاستشارة تناقش احتياجاتهم من الرسم بالرش الهوائي حسب الطلب.
من الجدير بالذكر أنه قد تم تدشين بودي وركس في عام 2015 لتصبح أول مشروع صناعي من نوعه وحجمه في المملكة، وتختص بتعديل وتصليح المركبات الخاصة والتجارية الثقيلة. وتقدم بودي وركس خدمات ممتازة ومعاييرًا أعلى في مجال الإصلاح والتعديل. وتتميز بودي وركس عن منافسيها من خلال تقديم الجودة العالية والضمان على منتجاتها وخدماتها، بينما تضمن العمليات الآلية بالكامل أفضل النتائج النهائية.
للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة مقر بودي وركس الكائن على شارع المعسكر في منطقة الرفاع. للحصول على التسعيرات وحجز المواعيد، تفضل بزيارة أو تواصل عبر الاتصال الهاتفي أو واتساب على الرقم 97317705000+.
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