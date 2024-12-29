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أكثر من نصف مليون أسطوانة غاز استهلكها الأردنيون في 3 أيام

12/29/2024 6:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بالتزامن مع الحالة الجوية الباردة والمنخفض الجوي الحالي ، استهلك الأردنيون أكثر من نصف مليون أسطوانة غاز خلال 3 أيام بمجموع وصل إلى : 535492 أسطوانة من الخميس إلى السبت .
وبحسب جداول مصفاة البترول الأردنية التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فقد تم تعبئة 173306 أسطوانة غاز الخميس 26-12-2024 ، و 155965 أسطوانة ليوم الجمعة 27-12-2024 ، فيما كسر العدد حاجز الـ 200 ألف يوم السبت 28-12-2024 بمجموع وصل إلى 206221 أسطوانة .








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