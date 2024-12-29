بداية بطيئة ونهاية صادمة.. مسلسل لعبة الحبار في مرمى الانتقادات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعد ثلاث سنوات من النجاح العالمي للموسم الأول، عاد مسلسل "لعبة الحبار" (Squid Game) في موسمه الثاني، الذي بدأ عرضه عبر منصة نتفليكس يوم 26 ديسمبر (كانون الأول)، مع عودة الشخصيات التي تعلق بها الجمهور وانضمام وجوه جديدة، ما جعل التوقعات مرتفعة، إلا أن الآراء حول الموسم جاءت مختلطة، لتتباين بين الإشادة ببعض جوانبه والنقد اللاذع لجوانب أخرى، خاصة نهايته المثيرة للجدل.



بداية بطيئة وتوترات متصاعدة

وفقاً للنقاد، عانى الموسم الثاني من بداية مملة، لكنه استعاد زخمه تدريجياً، فصحيفة "الغارديان" مثلاً وصفت المسلسل بأنه "يجعل المشاهدين متعطشين للدماء بشكل مقلق للغاية"، بينما امتدحت "التايمز" قصته ووصفتها بـ"متعددة الطبقات ودقيقة عن الانتقام والفداء".



على الجانب الآخر، جاء النقد الأكثر قسوة من مجلة "هوليوود ريبورتر"، التي اعتبرت هذا الموسم "خيبة أمل كاملة"، مشيرة إلى أن "المستوى الأساسي للعمل لم يفشل، لكن الموسم ببساطة غير جدير بالتقدير".



النهاية المثيرة للجدل

شهدت الحلقة الأخيرة للموسم لحظة حاسمة قسمت آراء الجمهور، إذ انتهت بنهاية مشوقة تسبق الموسم الثالث والأخير المقرر عرضه عام 2025.



المشاهدون الذين تعلقوا بشخصية جي هون (اللاعب 456)، الذي يؤدي دوره لي جونغ جاي، شعروا بالإحباط بعد خسارته لكل شيء وفشله في جميع محاولاته لإيقاف اللعبة.



المخرج ومؤلف العمل، هوانغ دونغ هيوك، أوضح في تصريحاته أن قرار إنهاء الموسم بهذه الطريقة كان نتيجة الحاجة إلى تقسيم القصة بين موسمين.



وقال لموقع Entertainment Weekly: "كان الموسم الثاني والثالث في الأصل قصة واحدة، لكن عندما زاد عدد الحلقات، اضطررت للبحث عن نقطة مناسبة للتقسيم".



أضاف أن تلك اللحظة في الحلقة السابعة كانت مليئة بالقوة العاطفية وستضمن بقاء المشاهدين متحمسين لعودة القصة، موضحاً "بسبب خسارة جي هون لكل شيء وفشله في جميع محاولاته لإنهاء اللعبة، يمر بتحول آخر في شخصيته، لذلك، اعتقدت أن هذه هي أفضل نقطة لإنهاء الموسم".



ردود أفعال الممثلين

الممثل لي جونغ جاي، الذي يجسد شخصية جي هون، اعترف بأنه فوجئ بقرار إنهاء الموسم عند هذه النقطة المأساوية، قائلاً: "كان رد فعلي الأول هو: كيف يمكنك إنهاء الموسم عند هذه المرحلة؟"

وأضاف "أعتقد أن الجمهور متحمس جداً لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك، وقد يكون البعض غاضباً جداً، لكنني أدركت أن الكثيرين يحبون النهايات المأساوية الجريئة".



أصبحت ثيمة السخرية الوحشية كما توصف، في الأدب والمسلسلات والأفلام الكورية، ظاهرة عالمية، وكان لمسلسل Squid Game "لعبة الحبار"، نصيب الأسد أخيراً، منذ بثه في عام 2021.



مستقبل "لعبة الحبار"

في السياق ذاته، أشارت "الإندبندنت" إلى أنه في ظل الانقسام حول النهاية، يبقى أن الموسم الثاني نجح في تقديم قصة مليئة بالإثارة، مع طاقم عمل موهوب وشخصيات عميقة.



ومع انتظار الجمهور للموسم الأخير في عام 2025، يبدو أن "لعبة الحبار" لا يزال قادراً على إثارة النقاشات والحفاظ على مكانته كواحد من أكثر المسلسلات تأثيراً على منصة نتفليكس.

24