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مالية النواب تناقش موازنة الوطني للأمن السيبراني

12/29/2024 6:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة المركز للوطني للأمن السيبراني، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.
وقال السليحات، إن المركز الوطني يقع على عاتقه مسؤولية تطوير منظومة الأمن السيبراني لمواجهة الحوادث والتهديدات السيبرانية وحماية الفضاء السيبراني الأردني، موضحا أن موازنة المركز بلغت نحو 17,3 مليون دينار بنمو بلغ نحو 6 ملايين دينار أغلبها في الإنفاق الجاري.
من جانبه أشار مدير عام المركز بسام المحارمة إلى إطلاق خطة تطوير استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في المملكة لمواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء السيبراني في إطار العمل المستمر للمركز لتحسين البنية التحتية الرقمية وحماية القطاعات الحيوية في الدولة.
وقال، "لا يوجد حلول فنية للحد من الهجمات السيبرانية"، مشيرا إلى وجود مساعٍ لإيجاد أقسام مختصة في الأمن السيبراني في كل وزارة تتبع فنيًا للمركز ونعمل على تمكينها وتقويتها.
وأوضح أن الأردن يتعرض لنحو 1500 هجمة سيبرانية كل 3 شهور، 40 بالمئة منها محاولات تجسس، و 65 بالمئة هاكر لأهداف ومنافع مالية، و 16 بالمئة تعطيل خدمات إلكترونية.
وأكد المحارمة، أن زيادة المخصصات ستسهم بشكل كبير في تعزيز دور المركز في تطوير السياسات والمعايير التي تنظم الأمن السيبراني على المستوى الوطني، بالإضافة إلى توسيع نطاق التدريب في المؤسسات الحكومية.
وأكد أعضاء اللجنة، أهمية دعم المركز وتعزيز قدراته بما يتماشى مع التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني.








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