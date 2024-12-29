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الاحتلال يعتقل طفلين من حزما وسلوان في القدس

12/29/2024 5:08:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلين من بلدة حزما وسلوان في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل قيس سليمان رزق عسكر، عقب مداهمة منزل ذويه في حزما شمالا، وقصي عدنان غيث من منزل ذويه في سلوان جنوبا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن آليات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري ببلدة الرام شمال القدس المحتلة.

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