الاحتلال يعتقل طفلين من حزما وسلوان في القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلين من بلدة حزما وسلوان في القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل قيس سليمان رزق عسكر، عقب مداهمة منزل ذويه في حزما شمالا، وقصي عدنان غيث من منزل ذويه في سلوان جنوبا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن آليات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري ببلدة الرام شمال القدس المحتلة.
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